【新冠肺炎】本港新增86宗確診個案　81宗屬本地個案包括37宗不明源頭感染

▲ 本港新增86宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（11日）新增86宗確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

張竹君指，今日新增的個案中，跳舞群組及日出康城地盤群組增二人確診、機場AWE群組新增2宗個案、一田群組新增5宗個案、將藍隧道新增1宗個案。今日另有60多宗初步陽性個案。

張竹君表示，黃大仙龍蟠苑、大埔廣福邨及觀塘寶達邨，出現較多新感染個案，衞生署將安排派樽，讓居民檢測。詳情即看：【下一頁】

另外，麗晶花園第6座D室8個環境樣本驗出新冠病毒，包括廁所渠、抽氣扇及廚房去水位等。詳情即看：【下一頁】

港府早前已預留資金訂購相當於香港人口2倍數量的疫苗，行政長官林鄭月娥今日指，採購工作已有突破性進展，已簽訂預先採購疫苗協議包括內地生產科興控股疫苗及復星醫藥輝瑞疫苗，料首批由醫護人員、長者、長期病患率先接種。詳情即看：【下一頁】

政府今日亦公布用作提供予海外人士返港後隔離檢疫的36間指定酒店名單，提供約12100間房，每晚房價介乎約400至51150元。詳情即看：【下一頁】

更多有關檢疫設施及病床報道，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩