【痛風飲食】痛風最年輕患者僅16歲　營養師列痛風可吃+忌吃食物

▲ 營養師列出痛風患者可以吃和忌吃的食物

痛風不是老人病，本港有風濕病科專科醫生表示，最年輕患者僅16歲。台灣營養師張瑞奇（Ricky）在其facebook專頁表示，痛風患者也要攝取足夠的蛋白質，他列出患者可以吃以及不可吃的食物，以便調整飲食。

台灣營養師Ricky指出，高尿酸血症是痛風的源頭。正常來說，從食物攝取的嘌呤會代謝成尿酸，並隨尿液排出體外。不過，當攝取太多的高嘌呤食物或是尿酸代謝異常，就可能導致血液中的尿酸過高，即是「痛風」。

Ricky表示，只要是有「細胞」的食物就會有嘌呤，因此痛風患者需要特別注意飲食。如果完全不在乎、不戒口地暴飲暴食，就很易導致痛風發作。

痛風患者需要特別注意肉類、魚蝦、內臟等高蛋白食物。但是，蛋白質是飲食中十分重要的營養素，因此患者要懂得選擇並適量攝取含蛋白質、嘌呤成分相對較低的食物。

Ricky分別列出可以吃、尿酸高時要少吃，以及痛起來不可吃的食物：

1.可以吃（每100克含有0-25 毫克嘌呤）

雞蛋、豆腐、豆漿、乳類、乳製品

雞蛋是痛風患者攝取蛋白質的最佳選擇之一，但須注意進食份量，例如：豆漿一天不超過一杯，而且不能在急性發作期間飲用。

2. 限量少吃，尿酸高時少吃（每100克含有25-150毫克嘌呤）

牛肉、味噌、雞胸肉、蝦子、秋刀魚

只要是肉類（包括豬、牛、羊、雞、魚肉），進食時也要注意嘌呤含量

「限量少吃」即是這些食物仍可以選擇作為蛋白質的來源，但不要攝取高嘌呤的食物（蛤蜊/花蛤、蠔、吻仔魚/白飯魚）。

3.痛起來不可吃（每100克含有150-1000 毫克嘌呤）

黃豆、虱目魚、吳郭魚（非洲鯽）、蛤蜊（花蛤）、小管（魷魚）、干貝（瑤柱/帶子）、內臟類

痛風患者要戒吃以上食物。營養師Ricky提醒，只要是屬於高嘌呤食物就要特別小心注意。

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內容獲「營養師Ricky」授權轉載報道

營養師Ricky：

IG: chang_ricky_life／YouTube: 營養師Ricky's time/ Line:@cd8013/Telegram: 營養師Ricky

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責任編輯：黃泳欣