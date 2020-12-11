【3個新郎】3個男人結婚共譜愛情故事 新郎媽媽榮升開通奶奶︰會照顧3個仔
同性婚姻愈來愈多人接受，泰國有男同志亦拉埋天窗，更是非常特別的3人行婚禮，引起當地群眾注目。3名分別30歲、24歲及22歲的男同志在婚禮上得到眾多親友祝福，其中一名新郎的媽媽還表示對婚事感到高興，承諾會好好照顧及保護這3個孩子。
據泰國傳媒《Matichon Online》報道，現年30歲的醫院營養師James Chandmthong，7年前在網上結識了22歲舞蹈員Nong Amsapchan，開始了愛情長跑，後來在社交網站認識了24歲、亦為舞蹈員的Nong Toei Buutawat，3人互相過電，決定共譜三人行的愛情故事。
3男同居已久彼此是家人
3人同居已久，共同分擔家務與開支，早已當彼此是家人，他們更共同創辦了名為「Thanawat Dance」的舞蹈團體。
他們認為這段3人行愛情已經成熟，決定攜手進入新階段組織家庭，於12月8日舉辦3男婚禮，在眾多親友及長老見證下，以當地佛教傳統儀式完婚。
新郎媽媽︰會照顧好3個孩子
對於3人行的愛情，Amsapchan的媽媽Thanayarat Phol表示理解和感到高興，自己就像多了2名兒子，揚言會好好照顧這3個孩子。
希望他們能夠像其他家庭一樣，繼續過著快樂的生活。
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責任編輯︰林綺玲