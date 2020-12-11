【親子活動】室內兒童Bungee Dance　感受飛躍訓練五感手腳協調

▲ 室內兒童玩Bungee Dance，玩得不亦樂乎！

十多年前笨豬跳大行其道，今天其變奏室內 Bungee Dance亦已登陸香港。SDM 爵士芭蕾舞學院近來推出 Bungee Dance玩意，小孩至成人除享受空中彈跳的快感，兼可訓練孩子的五感、核心肌群及手腳協調能力，實行「玩左至講」。

▲ 小朋友在室內玩Bungee Dance，大家都玩得異常興奮，中間的是教練周潔瑜。(攝影︰馮柏偉)

一條彈力橡筋，可變出不同的花巧玩意。SDM 爵士芭蕾舞學院從泰國引入Bungee Dance 課程，院長陳遠航 （ Penoy）表示，泰國的Bungee偏重健身內容，

我們則加入舞蹈元素，導師則到泰國作培訓，參與者可按年紀學習各式難度的跳躍、轉動、飛躍等動作，即使在室內也能一嘗『飛躍』的感覺，可為他們帶來快樂，釋放壓力。

▲ SDM 爵士芭蕾舞學院院長陳遠航從泰國引入Bungee Dance 課程，也是親子班內嶄新的嘗試。(攝影︰馮柏偉)

鍛練平衡力 提升前庭感

Bungee原先為成人而設，多着重核心肌群訓練，有助紓緩關節痛、肩頸膊痛、肌肉勞損等都市症狀。Penoy說孩童學玩，「動作中需要他們使用核心肌肉（Core muscles）完成各組動作，再鍛練其平衡力。在跳躍、轉動中，也可提升小朋友的五感發展，包括視覺、聽覺、觸覺、肌肉關節感和前庭感。」

提到的前庭感，是向大腦傳達有關重力、空間、平衡與協調等信息，主要是偵測頭部與地心引力的關係。前庭刺激可依運動方向分為水平、垂直和旋轉幾類，而小童玩的盪鞦韆正屬於水平運動，過程中可確定身體相對於空間的位置、前進的方向和速度，進而調整身體姿勢來維持平衡。

▲ 熱身時頂着沙包玩平衡木，鍛練平衡力。 (攝影︰馮柏偉)

SDM目前有3間中心可體驗這Bungee Dance課程，室內的天花架上，都繫上專門設計、具彈力的繩索，以及達 IRATA 認證標準的 Bungee專用安全扣等器具。

開課時，6位學生魚貫而入，未玩Bungee Dance前，教練周潔瑜先着孩童做熱身練習，包括頂着細包袋走平衡木、再手腳並用橫過地上的顏色圈圈，單腳跳過障礙物，接着是騎着瑜伽球蹦跳，最後是拋擲沙袋等等，練過幾次warm up，再在地上做一些伸展動作，就可正式玩Bungee Dance 。

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彈力橡筋做深蹲 保護膝關節

兒童Bungee Dance課程大約分成3個不同的年齡組別，分別為5至6歲、7至9歲及10至12歲，訓練和體驗也不一。

譬如第一組的入門課程着重訓練五感，除視覺、聽覺等感官外，也鍛肌肉關節動作和前庭感，一些動作如以腳掌抓住海棉柱體和跕起腳尖，有助改善扁平足及加強足部伸展。

▲ 熱身部分也有拗腰拱橋的動作，孩童筋骨軟很易就做到。(攝影︰馮柏偉)

7至9歲則多着重核心肌群和背肌訓練，如加多點站立、深蹲、轉體等彈跳動作，亦會透過輔助教材及遊戲提身體協調能力，如熱身部分的爬地、撿球等的串連動作，以訓練手眼協調，記者走訪的正是這組；10至12歲課程則會有難度較高的飛躍動作，難度更高。

穿上保護衣後，就可做各式空中翻騰、轉身的動作，孩童也儼如輕功上身，玩得不亦樂乎，但細看下每組動作其實各有深意。教練周潔瑜本身是前校內的體操教練，表示在活動中揉合遊戲元素，做到手眼協調之餘，亦可訓練他們身體的柔軟度。

▲ 穿上保護衣，就可上扣玩Bungee Dance。(攝影︰馮柏偉)

「如深蹲的動作，用彈力橡筋吊着身體，那就能保護雙足，在彈跳期期膝頭就不會承受太多負荷，也可帶動腰椎，坐到落去，就是體形較重的成人也覺得輕身而可做到。」當然少不少招牌式的「飛天動作」，都有助小朋友改善前庭感，提升他們的五感發展。

▲ Bungee Dance內有深蹲部分，再前後左右轉動，可減除膝關節的負荷。(攝影︰馮柏偉)

至於另一組動作，是參照瑜伽的蠍子式（Scorpion），即腳跟吊着以倒轉的形式做，周教練也表示可令腦部充血，有助腦部發展。

當然，跳躍翻騰的動作，可加強大腿的活動能力，令肌肉伸展。同時做動作時，我也常提他們要挺起身形，慢慢改善他們的寒背情況，尤其在疫情下，多了學生用電腦做zoom，長期坐着都會令姿勢變得不良。

▲ 腳跟吊着彈力橡筋以倒轉的形式做倒立，有一定的難度。(攝影︰馮柏偉)

記者︰馮柏偉