【香港愛情故事】為儲錢買樓與男友家人同居　寄人籬下忍受未來老爺霸道無禮【有片】

▲ 《香港愛情故事》為儲錢買樓與男友家人同居，未過門已受氣要求盡新抱義務。

TVB新劇《香港愛情故事》播出乎夠一星期，因為題材貼地已廣獲好評。當中講到女主角邱凱琪（龔嘉欣飾）搬到男友陳子朗（羅天宇飾）的公屋同居，可是同住的還有男方的父母和妹妹Kelly（游嘉欣飾），寄人籬下的凱琪未入門已被未來老爺訓話，她無奈地要忍氣吞聲，讓不少網民表示非常有共鳴。

昨晚（10號）播出的第4集《香港愛情故事》，以「愛情的理想與現實」為題，講到由龔嘉欣飾演的琪琪為了存錢租住「太空艙」，但後來因為所住的地方被查封，住客被逼遷，慘無容身之所的她唯有隨男友陳子朗（羅天宇飾）回家，希望家人讓她暫住。

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▲ 幻想中的同居生活。（劇照）

寄人籬下之苦

本來情侶開展同居生活讓人憧憬，怎料一開始，因為公屋地方淺窄，睡房與客廳只得一簾之隔，龔嘉欣一早就被未來老爺（白彪飾）和奶奶（龔慈恩飾）的吵架聲吵醒。

起床後別無選擇下又只能吃未來奶奶所煮的「健康早餐」，讓琪琪非常無奈。

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▲ 現實中的同居生活。（劇集截圖）

到放工後晚上回家吃飯，本來凱琪、男友、Kelly和未來奶奶4人正在吃飯後果談天說地，當看到嚴厲又勞嘈的白彪回家後，4人突然散開。

而身為「磨心」的琪琪與子朗被逼陪未來老爺吃飯，開始她的連串受氣場面。

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▲ 未來老爺對家人非常嚴苛。（劇集截圖）

未來老爺長氣囉嗦

未來老爺因為她拿筷子的手勢不對，一下子拍打她的手入筷子飛起，又要聽他「話當年」對比他年輕時有多能幹、兒子在同齡時卻未如他獨立。

接著他開始連串訓話，把仍未入門的凱琪當作媳婦，展開漫長的「教導」：「俗語有說男主外、女主內，做人老婆識煮飯是份內事，要不然娶你回來幹甚麼？這裡不是酒店，住得進本就要幫手做事，地下污糟就掃乾淨，廁所、洗碗盤濕了就抹乾它，老公衣服雛了就熨平它。」

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▲ 琪琪幻想能夠喝止老爺的長氣言論。（劇集截圖）

凱琪在她的幻想中受不住起，站起來喝罵對方更出手掌摑，但事實上她只能忍氣吞聲。

幸好她收到子朗妹妹Kelly（游嘉欣飾）的電話把她從「魔夢」中拯救出來。

琪琪到樓下與Kelly聊天，被問到要這樣受氣為何不索性與哥哥搬出去租樓同居，琪琪則謂：「搬出去邊哪在這樣易，有許多事要考慮。每個月萬幾蚊租金，還怎樣儲錢。寧願現在辛苦一點，儲錢買樓。」

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Kelly看到哥哥與未來大嫂的情況，只希望將來的另一半能有獨立的經濟能力，不用為了供樓而做不喜歡的工作：「最想學投資，始終工字無出頭，儲夠錢就自己搞生意。不想一輩子像父母一樣，一世住公屋，日日嗌交。」

不少觀眾網友都對此表示非常有同感，相見好同住難，以過來人的身份勸喻大家千萬不要跟老爺、奶奶同住。亦有人指香港的住屋問題多年來都無法解決，確實非常慘。

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