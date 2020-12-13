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【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻　游嘉欣坦承住公屋：不是羞恥的事

娛樂 10:35 2020/12/13

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20歲游嘉欣A0為拍劇獻出初吻。

TVB新劇《香港愛情故事》中，飾演羅天宇妹妹Kelly的20歲新人游嘉欣，憑著自然不造作的演技成功吸引觀眾注意。游嘉欣在直播時更表示自己也是住在公屋，爽直性格令觀眾對她大為加分。

其實這次《香港愛情故事》是游嘉欣首次正式演電視劇，身為A0的她更為劇集獻出自己的初吻，她接受TOPick專訪稱：「最難忘真的是Kiss那場戲，那不只是我的螢幕初吻，現實也是，所以收到劇本時，真的有點驚嚇。」

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游嘉欣獻出初吻。（《香港愛情故事》劇照）

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為拍劇獻初吻

游嘉欣用「頂硬上」完成吻戲，事前不斷輔導自己是演員要專業，笑說：「本身是個害羞的人，連吻臉也有點障礙，所以對手事後告訴我，我親他時感覺是撞過去的。」

觀眾對游嘉欣在《香港愛情故事》演情竇初開的小妹妹十分受落，游嘉欣非常感激說：「有特登搜尋觀眾的留言，因為很重要，下次可以再做好一點，暫時大家都說我很自然，要我繼續加油，看到真的很開心。」

誤打誤撞入行

在香港城市大學就讀管理系3年級的游嘉欣，在大學1年級時，被《電競王》PA相中，因此入行：「突然有人在IG問我有沒有興趣做電競直播主持，叫我到TVB面試。」

其實當時游嘉欣IG的follower不到1千人，她形容自己只是普通學生，至今仍不知當初為何會找她：「肯定自己不認識TVB的人，所以曾有懷疑過是騙案。」

結果她順利通過面試，於是主持了《電競王》、《#後生仔傾吓偈》：「到現在開始慢慢接觸戲劇，所有都是機緣巧合。」

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目標擁私人空間

早前游嘉欣與徐文浩、林正峰在IG直播，她分享自己在現實中也是住公屋，家裏更沒有冷氣和Wi-Fi，這是因為由於下雨時，雨水會在冷氣機位置流入。她被徐文浩和林正峰笑指過著原始生活。

游嘉欣是千禧寶寶。（湯炳強 攝）

想有自己的房間

游嘉欣坦白的性格甚得人喜歡：「不介意讓人知道我住公屋，因為不是甚麼羞恥的事情，在香港很正常。反正暪不住，不如大家告訴大家。現在住公屋，不代表永遠也是住在公屋。」

她為自己訂下目標，希望搬個較理想的屋和家人同住：「本身花費不多，偏向把錢存起來。其實公屋很好，不過我希望有個自己的空間，房間不會只有床，可以溫書。」

作為千禧寶寶，游嘉欣比同齡人思想成熟，只個不怕吃苦的孩子。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

記者：鄭嘉瑤

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