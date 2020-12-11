【新冠肺炎】59歲女確診者曾入住瑪麗普通病房　同病格6病人須隔離

▲ 醫院管理局。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心今日（11日）公布新增86宗確診個案，本地個案佔81宗，當中37宗屬源頭不明。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名59歲女病人昨日因發燒及頭痛到瑪麗醫院急症室求醫，先獲安排入住內科監察病房，其深喉唾液樣本呈陰性，其後獲安排轉到普通病房；惟病房同日下午接獲衞生防護中心通知，病人曾於12月8日在普通科門診曾留深喉唾液樣本呈陽性，病人遂即時轉入隔離病房及接受測試，結果呈陽性。

醫管局將入住同一病格的6名病人界定為密切接觸者，其中5人獲安排隔離及檢測，全部結果呈陰性，1名已出院病人由衞生署跟進。何婉霞指，當時職員有合適保護裝備，病人亦無接受高風險程序，因此無職員受影響。

何婉霞指，另一名廣華醫院深切治療部護士，日前曾替一名確診病人沐浴，當時發現其佩戴的呼吸器移位，醫院昨向衞生防護中心呈報，該名護士被列為密切接觸者，須接受檢疫及測試。

此外，大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院一名醫生曾為一名初步確診病人插喉，有穿著全套保護裝備，期間因感到面罩有霧氣，短時間除下面罩，但因醫生當時透過視像儀器插喉，只是望著屏幕、非直接面對病人，該名病人當時已接受麻醉，沒有噴出口水等情況。何指，經感染控制組評估後，認為感染風險很低，故無醫護人員被列密切接觸者，但為審慎起見安排該名醫生接受檢測，結果呈陰性。

另外，何婉霞報告醫管局最新個人保護裝備存量，截至今日，有6,800萬個外科口罩、650萬個外科呼吸器、850件保護衣及1,070萬件面罩，保護裝備庫存暫時足夠應付6個月使用量。

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責任編輯：馮琪雅