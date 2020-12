【叱咤樂壇】我最喜愛歌曲十強公布　MIRROR成員各佔三首分薄票源？

▲ MIRROR今年人氣不俗。(湯炳強攝)

商業電台主辦《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2021年1月1日會展舉辦實體頒獎典禮,樂迷當日可透過網上及叱咤903同步欣賞現場盛況,現時亦可在網上投票選出「我最喜愛」三個大獎。



其中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於今天中午12時結束,樂迷透過usca.my903.com,登入「叱咤投票站」以一人一票為依據,從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中,選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。

十強名單如下:

《All We Have Is Now》方皓玟/《My Only One》鄭中基/《一人之境》林家謙/《水刑物語》柳應廷/《正式開始》陳卓賢/《時間的初衷》周國賢+ToNick/《無力感》許廷鏗/《網絡安全隱患》Serrini/《蒙著嘴說愛你》姜濤/《銀河修理員》Dear Jane

當中MIRROR成員歌曲深受樂迷支持,3位成員陳卓賢、柳應廷、姜濤分別有作品入圍,會否因此分薄票源,抑或可更集中粉絲的力量?

另外,方皓玟、鄭中基、Dear Jane相信有後勁,而莫文蔚大熱的《呼吸有害》則無緣入圍十強。