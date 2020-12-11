【叱咤樂壇】我最喜愛歌曲十強公布　MIRROR成員各佔三首分薄票源？

▲ MIRROR今年人氣不俗。（湯炳強攝）

商業電台主辦《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2021年1月1日會展舉辦實體頒獎典禮，樂迷當日可透過網上及叱咤903同步欣賞現場盛況，現時亦可在網上投票選出「我最喜愛」三個大獎。



其中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於今天中午12時結束，樂迷透過usca.my903.com，登入「叱咤投票站」以一人一票為依據，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。

十強名單如下：

《All We Have Is Now》方皓玟/《My Only One》鄭中基／《一人之境》林家謙／《水刑物語》柳應廷／《正式開始》陳卓賢/《時間的初衷》周國賢＋ToNick／《無力感》許廷鏗／《網絡安全隱患》Serrini／《蒙著嘴說愛你》姜濤／《銀河修理員》Dear Jane

當中MIRROR成員歌曲深受樂迷支持，3位成員陳卓賢、柳應廷、姜濤分別有作品入圍，會否因此分薄票源，抑或可更集中粉絲的力量？

另外，方皓玟、鄭中基、Dear Jane相信有後勁，而莫文蔚大熱的《呼吸有害》則無緣入圍十強。