【廚具新登場】Tefal 新推電飯煲煮飯只需19分鐘　特設煲仔飯功能暖笠笠過冬【附價錢詳情】

▲ Tefal推出了RiceXpress IH 電飯煲，最快19分鐘可煮好米飯。（圖片由Tefal提供）

大家有沒有試過煮好所有餸菜，才發現忘記了按制煮飯，結果等到米飯煮好，餸菜都放涼了。Tefal最近推出了RiceXpress IH 電飯煲，19分鐘便可煮好軟熟米飯，更特設煲仔飯模式，可做出焦香煲仔飯，十分吸引！

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冷旋風技術

Tefal RiceXpress IH 電飯煲中特設冷旋風技術，在氣泡出現時，注入新鮮冷空氣，同時間把蒸氣排出，鍋內溫度下降，避免過熱，煮飯過程無間斷，完成時間快達２倍１。

因此，日常米飯，包括白米、茉莉香米及珍珠米，只需19分鐘即可煮得軟熟甘甜，下班後不用再苦等米飯煮熟。如烹煮糯米只需34分鐘、多穀米只需41分鐘、而糙米也只需46分鐘便能煮好。

IH技術及球釜內鍋

這電飯煲沿用Tefal的精準控制溫度的IH技術及均勻加熱的球釜內鍋，煮出傳統柴火飯香，速度與味道兼備。此外，這電飯煲容量特大，可一次過煮８杯米，最適合大家庭。

六大煮飯模式

這電飯煲適用於六大煮飯模式及六大煮食功能，煮飯模式包括白米、糙米、絲苗米、雜糧飯、珍珠米及糯米；煮食功能包括粥、湯、煲仔飯、蒸、一杯米及翻熱。

除了湯、蒸及翻熱，其他模式及功能都支援冷旋風技術。平特別的煲仔飯功能讓您寒冬中都可以在家自製熱騰騰的煲仔飯，頓時暖在心頸。

防刮不黏底

這電飯煲非常耐用，球釜內鍋採用多達6層３毫米不同塗層及物料，防刮不黏底，又堅固耐用；而外殼則使用了銀白色金屬設計，結實之餘，更兼美觀時尚。

Tefal RiceXpress電飯煲（型號：RK762165）詳情

建議零售價：HKD$2398

香港銷售點：Tefal 專門店、豐澤電器、百老匯電器、AEON永旺百貨、崇光百貨等

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責任編輯：王芷瑩