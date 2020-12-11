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【摯親離世】腦退化父親因病過身　黃又南悲痛悼念：您不用再受病痛之苦了

娛樂 16:56 2020/12/11

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黃又南父親過身。

Shine成員黃又南的年邁父親黃文藻因患腦退化，孝順仔黃又南跟家人一直用心照顧。今日黃又南在社交平台哀痛表示，老父已因病離開人世，並對父親深表懷念。

黃又南今日在facebook貼上兒時跟父親合照，留言：「我親愛的爸爸已於12月8日早上安詳離世。自爸爸患上腦退化症後，身體開始轉差，這一年多以來的病情也反反覆覆。

爸爸，如今您不用再受病痛之苦了，希望您在那邊能好好休息。謝謝您將我撫養成人，我會努力好好照顧屋企人，好好生活，您不用擔心我們。永遠愛您，永遠懷念您。」

又南貼出童年跟父親合照。（取自facebook）

【父親節】黃又南拍微電影關注認知障礙症　憶父親記憶力減退感同身受

又南指因為疫情的關係，他及家人都希望能低調地處理爸爸的喪禮，靜靜目送他最後一程，又南並再次謝謝大家關心！

父親3年前曾離家失蹤

黃又南的年逾六旬的父親黃文藻因患腦退化，3年前試過失蹤四天，黃又南跟家人更報警，終尋回父親，令黃父患腦退化症的事因此曝光。

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一向孝順的黃又南，曾對TOPick分享其父患病因由。黃又南當時稱很珍惜和家人一齊相處的時光。

又南表示：「人生今天不知明天事，我很珍惜和家人相處，繼續和爸爸傾偈，希望他不會忘記我。」

又南又曾拍微電影呼籲關懷腦退化病人，他深感照顧患者的過程中充滿不少挑戰，難免有氣餒、無奈和傷心的時候，家人容易感到孤立無援，希望更多同路人知道他們絕不孤單。

認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分還伴隨情緒、行為及感覺等方面的變化。

撰文 : TOPick柴犬出動

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