【母子上陣】黃建東處男執導MV邀媽咪助陣　母子檔合作差點鬧翻

▲ 黃建東為宣傳片拍攝MV，更找來媽媽一起參演。

藝人黃建東近年愛上二次創作，其作品亦受大眾歡迎，最近他獲職安局邀請拍攝一宣傳短片，東東親自作曲填詞寫了新歌《平安郁》，更首次擔任MV的創作、導演、編舞、監製和主演。

東東說：「今次想突破自己嘗試做原創，所以一切由零開始，要坐在公園作曲填詞，又要排舞兼度分鏡。第一次經歷拍攝時會擔心落雨，現場所有事也與我有關，才知道原來做導演是不容易，平時做演員實在太輕鬆幸福。之前一星期每日只睡兩三個鐘，差點壓力爆煲」

今次東東一改平時核突造型，嘗試扮靚仔，更分飾廚師、保安、辦公室高層等。

▲ 黃建東化第為廚師。

另外，今次東東找來任跳舞老師的媽媽黃葉慧茵(Diane)參與演出。

首次母子檔演出：「今次條片想表達不同年紀的人都應該郁動多點，需要搵熟女角色。之前阿媽上《流行經典50年》跳舞獲一致好評，網民話好想她encore，所以特別邀請阿媽處女下海拍片跳舞。」

他續稱：「我最擔心她頂不住，她始終冇演戲經驗，怎知一埋位就交足功課，她在現場有好多意見，搞到差點拗撬釀成家變。」

▲ 身為跳舞老師的Diane可一展舞技。

Diane拍攝前更問兒子今次酬勞有否5位數字，東東搞笑說通常新人只得3位數酬勞。

不過東東感激媽媽今次力撐他首次做導演，還找來兩個學生一同演出。