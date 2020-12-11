【新冠疫苗】復星輝瑞合研疫苗須冷藏-70度　陳漢儀：已與機管局及物流公司等商討確保合要求

▲ （陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥今日(11日)見記者交代疫苗採購進度，提到港府已與兩間疫苗製造商簽訂協議，包括中國科興控股生物技術有限公司(Sinovac)採用的滅活疫苗；另一間則為復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗。詳情請見【下一頁】

被問及何以揀選有關疫苗製造商，林鄭月娥解釋港府採購及揀選是由專家及科學委員會進行，考慮專業資料及臨床實驗數據；又指因應坊間對新冠疫苗有好多揣測及陰謀論，故港府取得疫苗製造商同意後才公布，惟採購價錢屬保密協議，強調屬採購涉公帑，數據最終都會公布。

林鄭強調，現時社會都希望港府採購疫苗可更快，尤其復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗已獲英國當局緊急審核，而內地有關疫苗亦快獲藥檢局批核，港府會分秒分爭作採購及送達，強調是否接種是市民個人選擇。

衞生署署長陳漢儀補充，現時已有51種疫苗進入臨床測試，當中13款已入第三期臨床實驗的較成熟階段，涉及4種不用技術平台，包括滅活、病毒載體、mRNA及蛋白再細分技術。

她稱，署方已成立科學委員會包括新發現及動物傳染病科學委員會及疫苗可預防疾病科學委員會，今年中已開會看看數據及作出深入討論，專家認為4種技術平台都可考慮，而現時採購的3款疫苗都涉3種技術平台。

陳漢儀補充，新冠疫苗不會以傳統方式先註冊後購買，因需較長時間、較多文件，故會透過緊急立法形式註冊，強調會由專家組看看疫苗數據，又由於屬預先採購，疫苗會確保於當地具註冊制度及確定安全有效才引入。

至於當中涉及復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗須儲存於零下70度，陳漢儀承認有關疫苗冷凍鏈儲存是物流供應大挑戰，港府早前已與機管局、物流公司等持分者商討，確保物流儲存符合要求才會採購。

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記者：陳正怡