捐助緊急寒冬現金援助計劃 為黎巴嫩難民家庭送上暖流

一場新型冠狀病毒，使全球數以千萬計流離失所者及無國籍人士，需要面對基本糧食及用品價格上升，很多難民因難以同時支付日常用品及房屋租金，正處於被驅逐的邊緣，更因此影響到心理健康及引起了其他問題。寒冬將至，他們的處境將更為雪上加霜。

聯合國難民署估計，有400萬人急需大規模的適時協助以度寒冬，當中有很多是來自敍利亞和伊拉克的國內流離失所者和難民，目前正身於敍利亞、黎巴嫩、約旦和埃及，他們即將面對連續第10個流離失所的冬季。加上新型冠狀病毒疫情連帶的影響，許多家庭在今個冬天將面臨更大挑戰。

黎巴嫩難民家庭貧困 每日生活費僅3美元

由於現時許多國家都採取了限制社交距離和出入管制措施，聯合國難民署營地主任桑多斯．艾爾拿指，很多難民因此無法外出工作，有的儲蓄更早已耗盡。

而在黎巴嫩，持續不斷的敍利亞戰事及經濟危機，加上數月前的貝魯特大爆炸，以及疫情，當地難民生活更為艱苦，不少家庭由於缺乏收入，連糧食、藥物和暖爐等基本物資都非常匱乏。全球報告指近100萬名在黎巴嫩的難民生活於貧窮綫以下，逾半在黎巴嫩的敍利亞難民每天的生活費僅得2.9美元（約22元港元）。聯合國難民署駐黎巴嫩的副代表卡蘿琳娜．畢爾林近日更指：「因為深陷經濟和財政危機，加上疫情的打擊，現時這國家有超過80%的人處於赤貧中。」

寒冬現金援助 拯救難民家庭

為了幫助難民和當地社區，聯合國難民署提供3方面的支援，包括緊急寒冬現金援助、拯救生命的基本救援物資，以及為庇護所進行防風雨和修繕工程。

在凜冽寒冬，有些難民家庭需要燃料保暖，有些則需要金錢以繳租金，人道現金援助則給予他們更大彈性分配資源，不但讓他們重拾選擇的自由和尊嚴，同時更能貢獻當地經濟。事實上，聯合國難民署以補助金及現金券等形式協助難民已有多年經驗，亦有相當高的成本效益，讓最有需要的人獲得最直接的支援，包括健康、教育及生活等範疇。

在逃離遭圍困的敍利亞城市霍姆斯之後，諾拉與丈夫侯賽因及4名年幼的子女現時居於黎巴嫩。因去年冬天的暴雨和冰雪，他們的房屋曾出現嚴重水浸，得到聯合國難民署的寒冬現金援助後，他們首次有能力買暖爐，諾拉表示：「寒冬援助在最艱難的時刻，拯救了我的生命，它真的幫助了我很多。」諾拉希望今個冬天也能接受現金援助，令家庭得到溫暖。

▲ 諾拉指，沒有寒冬援助，其家庭的處境將會極為困苦。

運作成本低 93%捐款交受助人

由於現金援助的運作成本相對低，能確保93%的捐款直接送到受助人手中。在黎巴嫩，於2019/2020年冬季獲聯合國難民署寒冬現金援助的家庭當中，有97%能取得溫暖和糧食，比起沒有接受現金援助的家庭高出27%。

今年聯合國難民署預備為黎巴嫩的家庭派發5個月的寒冬援助（每個家庭共得1,744港元），不過由於新型冠狀病毒疫情令庇護和安置的需求增加，資源將優先用於這兩方面的應變措施，因此聯合國難民署預期今年的寒冬援助資金將受影響。

為確保在冬季隨時向難民提供援助，難民署需要更多人的支持。只要捐款1,000港元，便可為10名有需要的難民送上禦寒外套。你的分享，可讓難民在今個冬天得到溫暖。

想了解更多有關寒冬援助的資訊，請瀏覽：http://unh.cr/5fc5c10c4

（特約）