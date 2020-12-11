孕婦及嬰兒除菌禁忌你要知！日本政府認證「空間除菌」加護靈入手首選！

全城都關注消毒除菌，入手一大堆酒精搓手液、消毒噴霧、空氣清新機……，但除菌都有禁忌！尤其是抵抗力弱嘅孕婦及嬰兒要特別注意。誠意推介日本大熱，超過90%醫生都推薦使用* 加護靈「空間除菌」神器，保證安全可靠，加上性價比高，抵買！

孕婦及嬰幼童除菌要小心！

其實不單止孕婦及嬰幼童，但凡抵抗力弱的人，也應小心選擇消毒用品。於2011年韓國發生的加濕器菌劑事件，某品牌推出的殺菌劑導致過百人喪生，幸存的都有肺部受損、免疫力衰退、脫髮等後遺症。內地亦有案例，在指曾有人於密封環境中使用消毒產品製成霧化消毒劑，吸入過量導致肺纖維化。簡單如使用酒精搓手液，如孕婦或嬰幼童不慎使用含有苯氧乙醇（Phenoxyethanol）成分的，有機會影響中樞神經系統，而且嬰幼童皮膚較脆弱，經常使用，容易引發皮膚炎、脫皮等肌膚問題！

國際公認安全又高效的二氧化氯除菌 孕婦、嬰幼兒適用

所以說，除菌要小心！誠意推介日本製造的「Cleverin加護靈」成分安全，即使孕婦、BB以至老人，總之0至99歲都適用。其以二氧化氯（CIO2）為主要成份研發。而CIO2是世衛組織及國際公認安全且高效，而且使用範圍廣泛的消毒劑。能抑制病毒、細菌及去除異味。「Cleverin加護靈」可抑制環境中大部分有害物質，做到24小時主動式零死角進行空間除菌及除臭；全方位的抑制病菌、流感病毒、諾羅病毒。同時能對抗塵蟎、花粉過敏原、異味、煙味、甲醛等，怕敏感的BB最適合使用！更有實證測試，可抑制新冠病毒與肺細胞之ACE2蛋白的結合，阻止感染。

日本每5秒賣出1盒^！91%醫生推薦使用*

「Cleverin加護靈」在日本相當人氣，平均每5秒賣出1盒^；超過90%醫生均推薦使用*，獲得日本醫界肯定。註冊藥劑師Chris推薦使用「Cleverin加護靈」，因為其獲得日本註冊的專利技術，能有效長期保持穩定釋放出CIO2，這樣更能有效抑制病毒、細菌及去除臭味，絕對是消除空間細菌的必需品。

使用方便‧價格相宜

「Cleverin加護靈」價格相宜，平均每小時只需$0.1至$0.14，相比起巿面上不少的空氣清新機/淨化機更抵用！而且完全不受空間及插座限制，除了置放型外，亦有隨身攜帶的筆型，真正是隨時隨地都用到，絕對做到24小時防護。「Cleverin加護靈」適用於任何空間，建議可於睡房、廁所、廚房、大廳、辦公室、甚至車廂中各放一個。

現時更有萬寧現金優惠券，畀大家體驗全新革命性空間除菌，立即去入手吧！

「Cleverin加護靈」置放型150g $170

適用於約216呎空間，可使用約兩個月。

萬寧優惠券：https://bit.ly/2VJG3kr

「Cleverin加護靈」置放型60g $98

適用於約144呎空間，可使用約一個月。

萬寧優惠券：https://bit.ly/2IlMSp7

「Cleverin加護靈」筆型 $96

可使用約兩星期。

萬寧優惠券：https://bit.ly/3lQYLkP

了解更多產品資料：https://bit.ly/376Ocpz

銷售點：

萬寧及3ChemBio (www.threechembio.com) 有售

^由1st April, 2019 to 31st March, 2020 累積銷量計算 (資料來源:INSTAGE SRI, Fragrance Deodorant including Virus Removal Effect Market)

*103名日本醫生使用加護靈，有91%醫生表示"我想推薦"， 並鼓勵媽媽們使用。實施的問卷調查( 2018年1月至3月：リッチメディア 調查 )僅能表示醫生個人之意見，不能保證其功效等。



（資料由客戶提供）