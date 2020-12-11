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【2020聖誕節】卡地亞優化腕錶更換錶帶系統　經典系列成佳節窩心禮遇

休閒消費 17:10 2020/12/11

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全新Pasha de Cartier配備「QuickSwitch」更換系統，用家可以自行更換不同錶帶，而隨錶亦會多配一條皮革錶帶。（$188,000）（品牌提供）

縱然大家今年要安靜低調地慶祝聖誕節，但仍可趁佳節向摰愛表達心意，送上一枚可以日夜相伴的腕錶，讓對方時刻將閣下的心意銘記於心。卡地亞經典的Pasha或是標誌性的Panthere腕錶系列，都是人所共知的錶款，最重要是設計長青易襯，收禮的人豈能抗拒！此外，品牌全新的擺件系列，也是不錯的送禮之選。

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說到卡地亞經典的腕錶系列，Pasha沒可能不是其中之一吧！Pasha de Cartier腕錶1985年誕生，最為人易於辨認是那個代表性的藍寶石錶冠帽，並以鏈子連繫，還有錶盤上的4個阿拉伯數字和猶如商標一樣的方形rail track軌道。錶耳的造型也相當突出，有別於一般腕錶的雙錶耳，而是採用單一錶耳，加上兩端的「巴黎飾釘」，從細節處可見設計的精妙之處。

新作加入嶄新功能

而Pasha系列的新作在細節處經過輕微修飾，最重要是腕錶加入QuickSwitch系統，讓顧客可以自行更換不同錶帶；還有SmartLink系統，可透過鏈節輕鬆調校錶鏈的長短。腕錶更加入個人化元素，錶殼側的錶冠旁位置可刻上指定名字的代表字母，至於全新的藍寶石水晶鏡面錶背，則可透視內部的1847 MC型自動上鏈機芯。

41毫米直徑錶殼的Pasha de Cartier，置入1847 MC型自動上鏈機械機芯，新作換上了透明錶底蓋，令機芯的修飾工藝盡現眼前，隨錶同樣配有另一條皮革錶帶以供更換。（錶$50,500、真漆木材中型珠寶盒$13,400）（黃建輝攝）

璀璨獵豹

美洲豹早就成為卡地亞的象徵，以美洲豹為設計的Panthere de Cartier腕錶，於80年代面世，設計不只是一枚腕錶，更精緻得儼如一件首飾，當中牽涉到傳統工藝，如利用「毛皮鑲嵌法」把寶石鋪鑲，為赋予毛皮絲滑質感。不得不提是Revelation d'une Panthere珠寶錶，靈感來自沙漏，錶盤內放入650顆可流動的鑽石，並會隨著既定的軌跡形成一頭美洲豹，然後又會瞬間消失散落錶盤底部，創意非凡。

卡地亞今年首次推出擺件系列，同樣加入了品牌的標誌式圖案為設計元素，如美洲豹、雙C logo或緞帶圖案，涵蓋家品、書寫工具、小玩意到嬰兒用品，全選用珍貴上承的材質，包括純銀、山毛櫸木、皮革和喀什米爾羊絨等，讓你將品味融入生活，不妨作為聖誕禮品饋贈心愛的人。

記者︰Maria

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