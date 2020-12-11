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【冰上月野兔】花滑天后cosplay《美少女戰士》　俄羅斯「月野兔」確診染疫：肺部嚴重受損

健康 17:18 2020/12/11

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俄羅斯「月野兔」確診染疫：肺部嚴重受損。

有俄羅斯「月野兔」之稱的花式溜冰天后Evgenia Medvedeva早前確診感染新冠肺炎，21歲的她染疫後身體欠佳，甚至因肺部嚴重受損而要住院治療。

據俄媒《RT》報道，Evgenia Medvedeva於秋季時因脊髓損傷而需要在醫院休息一個月。當身體差不多恢復，又確診感染新冠肺炎，導致無法在11、12月初訓練，肺部更因染疫而嚴重受損。

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目前，雖然她的身體已逐漸好轉，希望可以盡快重返賽場，但她8日才開始復操，無法在2星期下準備22日舉行的俄羅斯花式溜冰錦標賽，故最終決定退賽。

我只有兩星期去預備俄羅斯錦標賽，在這個情況加上醫生的建議之下，是不可能的。

俄羅斯錦標賽可視作俄國當局挑選運動員出戰明年1月歐錦賽及3月世錦賽的選拔賽，但歐錦賽在昨日宣布取消。

Cosplay月野兔成網絡熱話

Evgenia Medvedeva因在冰場上cosplay美少女戰士的月野兔，而一度成為網絡熱話。

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身為溜冰天后的她是第一位在國際裁判系統中，連續拿下13場優勝的單人女冰手，也是第一位拿下青少年世界冠軍後，隔年即奪青年世界冠軍的女冰手。她亦拿過2次世錦賽冠軍、2次歐洲冠軍賽冠軍，2面奧運銀牌，並希望在2022年北京冬奧能夠摘下生涯首面奧運金牌。

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她亦曾與「冰上王子」羽生結弦傳出緋聞。日本雜誌《FRIDAYデジタル》曾報道指Evgenia Medvedeva傾慕羽生結弦，更離開合作11年的教練，改投羽生結弦的教練。不過，隨後羽生結弦否認戀情。

日本「冰上王子」羽生結弦熱潮　花式溜冰教練月薪高達7萬元

責任編輯：羅嘉欣

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