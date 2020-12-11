【最強身教】女兒拒戴眼鏡怕遭同學嘲笑　主播媽媽戴眼鏡報新聞一周身教︰堅定做自己

▲ 美國一名主播媽媽因女兒不願戴眼鏡，怕被同學嘲笑，於是戴眼鏡報新聞一周身教。

父母是孩子最好的老師，明白自己的孩子最適合甚麼。美國一名主播媽媽的女兒不願戴眼鏡，怕被同學嘲笑，於是媽媽決定戴眼鏡報新聞足足一周，以行動告訴女兒要堅定做自己，不必介意別人怎麼說。

▲ 美國女主播Tanja Babich戴眼鏡報新聞。（影片截圖）

媽媽身教堅定做自己

據美國《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報道，美國廣播公司第7頻道（ABC 7 News）的早晨新聞女主播Tanja Babich育有3名女兒，她結束上周五（4日）的新聞報道後向觀眾表示︰

我想感謝你們，本周很多人表示很喜歡我戴眼鏡，有些人還問我為甚麼要戴眼鏡。

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Tanja解釋，10歲的大女兒在家上網課期間不肯戴眼鏡，因為她擔心被同學取笑。為了表示對女兒的支持，她整個星期都戴眼鏡，同時想女兒明白一個道理：

無論別人怎麼說你或想你，都與你無關，你只要真實地、堅定地做自己，其他事情自然得到解決。

她在新聞報道向觀眾展示了一些明星戴眼鏡的照片，包括Taylor Swift、Idris Elba、Jennifer Aniston，告訴大眾戴眼鏡一樣漂亮。而且她的同事都戴上了眼鏡，以行動支持她。

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她又說道，希望觀眾能在社交媒體，跟她分享孩子的照片，表示「我只會很高興地告訴他們，他們看起來有多漂亮。」

掀起網民上載戴眼鏡照熱潮

在之後的周末，Tanja的Twitter都充斥著她轉發的小朋友照片，而他們全部都戴眼鏡。她向大女兒Isabella展示了這些照片及視頻，她笑得非常開心。

Tanja收到很多網民的分享，有一位老師跟她說，「謝謝你！我的學生原本非常害怕戴眼鏡」；她的好友兼女兒的視光師說，「你不知道讓孩子戴眼鏡有多難，謝謝」。她在Instagram收到了約100個訊息，丈夫認為她無法逐一回應，但她還是會嘗試做到，亦高興自己能以某種方式來幫助別人。

▲ Isabella與媽媽一起戴眼鏡。（IG @tanjababich ）

主播媽媽明白不會在一夜間改變女兒對戴眼鏡的看法，但Tanja可以告訴女兒，當她看到自己的故事令其他孩子對戴眼鏡的感覺良好時，也減輕了她的不安感。今日（11日）Tanja就在Instagram分享Isabella戴眼鏡的照片，母女倆靠在一起很溫馨。

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責任編輯︰王明芳