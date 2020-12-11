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【新冠疫苗】港府透過疫苗接種計劃為市民打針　林鄭月娥：不可自由選擇疫苗種類

社會 17:20 2020/12/11

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行政長官林鄭月娥交代疫苗採購進度。

行政長官林鄭月娥今日(11日)見記者交代疫苗採購進度，提到港府已於兩間疫苗製造商簽訂協議，當中中國科興控股生物技術有限公司(Sinovac)疫苗首100萬劑將於明年1月來港；另一種則復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗，明年首季都有100萬劑供港。詳情請見【下一頁

林鄭月娥表示疫苗抵港後，將透過疫苗接種計劃第一時間予市民是否接種則屬個人自由選擇，惟強調要真正走出疫情，愈多人接種愈好，要社會回復正常，亦需要相當比例人士接種，政府亦會加強宣傳教育。

問及是否可選擇接種的疫苗，林鄭月娥重申，港府透過疫苗接種計劃為市民接種，並非市場行為可選擇，政府要於有限的疫苗下作安排，且疫苗抵港時間不一，形容「唔可以講自由選擇，但看來就是沒有」。

（陳國峰攝）

她又呼籲市民應以客觀科學去看，「事實上平時都不會看屬何疫苗」，強調市民毋須擔心。至於接種疫苗者抵港是否可免檢疫14天，她稱現時難說屆時是否往返內地都免檢疫，仍需視乎兩個管轄區對疫苗及疫情的評估。

涉及復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗須儲存於零下70度，陳漢儀承認有關疫苗冷凍鏈儲存是物流供應大挑戰。詳情請見【下一頁

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記者：陳正怡

林鄭月娥 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情

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