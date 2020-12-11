【流動檢測】馬鞍山錦豐苑居民可於頌安邨做檢測　流動採樣站即日起至下周一運作

▲ 錦豐苑居民可往政府臨時採樣站進行免費檢測。（資料圖片）

馬鞍山錦豐苑近日錄多宗確診個案，政府由今日（11日）開始，安排承辦商華大基因，於頌安邨排球場設立流動採樣站，為錦豐苑居民及工作人員提供免費鼻腔咽喉拭子檢測服務。服務時間每天朝10晚8，暫定開放至12月14日。

政府於12月9日公布強制檢測公告，要求任何人於11月17日至12月9日期間曾身處錦豐苑錦蕙閣超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於12月14日或之前接受核酸檢測。流動採樣站會優先為須接受強制檢測的錦蕙閣居民及工作人員，提供檢測服務。政府會在檢視該流動採樣站的使用情況，及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長運作時間。



另外，設於九龍灣麗晶花園羽毛球場的流動採樣站，亦會由今日（11日）起開放予所有麗晶花園居民及工作人員進行檢測，流動採樣站並會優先為須接受強制檢測的麗晶花園居民及工作人員提供檢測服務。

政府早前已在大埔、荃灣、黃大仙、葵盛、東涌及九龍灣透過流動採樣站為市民提供免費檢測。須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：吳卓峰