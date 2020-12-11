【新冠疫苗】首批疫苗最快明年1月到港　一文睇清輝瑞及科興生物供港疫苗差異

▲ 一文睇清3款輝瑞及科興生物供港疫苗差異。

本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥交代疫苗採購進度，提到目前已與科興控服生物技術公司（Sinovac）及復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠（Pfizer）達成協議，亦即將與AstraZeneca達成協議，首批100萬劑疫苗可望最快明年1月到港。

以上3款疫苗均供應750萬劑，預料首批先由醫護人員、長者、長期病患率接種。到底這3款疫苗的差異在哪？等TOPick為大家拆解。

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科興生物疫苗

「克爾來福」疫苗由中國科興生物研發，是用已殺滅的病原體製成的滅活疫苗，透過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。它的主要優勢在於能夠在一般溫度下（2至8度）保存，在沒有足夠的低溫儲存設備的開發中國家，亦能有效地使用。

目前科興生物尚未得出該疫苗的有效率數據，但江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才表示，根據一期144名和二期600名參與者的臨牀測試顯示，這款疫苗安全，適合緊急接種。疫苗10月初在巴西開始三期測試，望在12月中以前公布測試報告。目前已有部分疫苗運到印尼、土耳其、巴西和智利。

定價仍未決定，但早前浙江烏義曾一度使用這疫苗作緊急接種計劃，當時價格約400元人民幣，換算473港元左右。

輝瑞疫苗

輝瑞疫苗屬於核糖核酸疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。這款疫苗必須存放在攝氏零下70度，注射前還要和另外一種溶液混合，疫苗價格約15英鎊，即約115港元。

輝瑞疫苗臨床研究與開發高級副總裁William C. Gruber曾指出，首劑疫苗的效力約為52%，接種第2劑後保護力會增加至95%。輝瑞藥廠與BioNTech合作研究的新冠病毒疫苗的審查報告提到，不論種族、體重、年齡，疫苗在接種第1劑後的第10日左右便開始有效，但有部分參與者曾感到疼痛、發燒或有其他副作用。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前曾在電台節目解釋，香港沒有足夠的大型冷藏倉庫，以符合輝瑞疫苗的運送和儲存要求，又說輝瑞的疫苗要經過繁複的稀釋程序才能接種，如果儲存不當，可能令疫苗失效。他認為市場有51款已進入臨床研究，其中13款已到第三期研究，相信有其他的疫苗可供選擇。

AstraZeneca

AZD1222疫苗由牛津與藥廠阿斯利康製藥研發。根據《BBC》報道，牛津疫苗經2萬名志願者測試，結果顯示接種兩劑全劑疫苗防護率為62%。但若接種半劑後，再接種全劑，防護率可高達90%，可令平均防護率升至70%。

這款疫苗定價較其他兩款低，只需要3至4美元，換算約31港元，可算是一大優勢。另外可在常規雪櫃溫度（攝氏2至8度之間）儲存，意味較易運送世界每個角落，助應付疫情。

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責任編輯：徐穎彤