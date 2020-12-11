精神科醫生涉30年非禮女病人脫罪　官指事主或編造

▲ 被告林楚明今於西九龍裁判法院被裁定罪非禮罪名不成立。(經濟日報資料圖片)

78歲精神科男醫生涉於30年前診症時，拉起當時16歲女生X的胸圍及觸摸胸部底下位置，男醫生早前否認非禮罪受審。裁判官今（11日）於西九龍裁判法院裁決指，X就被告的指控說出了3個不同版本，她在控方主問時並無提及被告曾用手觸摸，而這是最猥褻的部分，X不可能是一時遺忘，裁判官認為X有可能一邊作供一邊編造，故無法安全地倚賴X的證供，鑑於疑點利益歸被告，遂裁定被告罪名不成立。

被告林楚明（78歲）報稱醫生，早前否認1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於1989年某日在旺角太子道西141號長榮大廈某室內，非禮當時16歲女子X。

裁判官今提及控方案情，指案中事主X在審訊中供稱，她當年有失眠問題，而被告是她中學老師的胞兄，備受老師推薦，她在母親陪同下向被告求診，惟護士阻止母親陪同進入診症室。

X供稱被告初時著她坐在1張半臥式椅子上，及後再著她坐在另一椅子，並要求她拉起上衣，她以為是診症一部份而遵從，惟被告用手拉起她的胸圍及凝視她胸部數秒，其後拉下她胸圍及著她離開。

裁判官指，控方另傳召了1名精神科專家及X的母親作供，而被告在審訊中沒有自辯，但他在警方調查時曾錄取書面供詞，被告提及對X沒有印象及因事隔多年而找不到檔案，但指診治中主要倚賴傾談，除非病人有身體上的病徵，否則一般會避免接觸，診治女病人時亦會有女護士在場，而未成年病人一般會有家長陪同。

裁判官續指，辯方傳召了另一名精神科專家及當時診所護士作辯方證人，該護士供稱診所內沒有半臥式椅子，並指診症室有門連接護士房，兩者的門均沒有上鎖，亦不會阻止親屬陪同病人會診。辯方又陳詞指控辯雙方的專家證人意見書中，均提及失眠屬於多種精神疾病的病徵，包括抑鬱症、精神分裂症及焦慮症，指X對被告的指控是她的幻想。

裁判官裁決時指，X供稱被告診症室內有半臥式椅子，而診所護士則稱沒有，雖然證物中有相片顯示疑有椅子可調節成半臥式，惟X並未能在相片中認出當年的椅子。

裁判官續指，辯方盤問X時，指出X的庭上證供與她在警署錄取的書面供詞不同，指X在供詞中稱被告拉高的胸圍後，曾用手觸碰胸部底下的部份，供詞又指被告凝視胸部數十秒至1分鐘。X在盤問下，又供稱被告拉下她胸圍時曾碰到胸側，這方面的證供在庭上才首次被提及。

裁判官指，X對被告的指控出現了3個不同版本，而案情實際上很簡單，惟觸碰身體這最猥褻的部分，X在主問時卻隻字不提，即使是控方問及她，被告拉起胸圍後有否其他行為，X在主問時亦供稱沒有。裁判官指X不可能是一時遺忘，指X有可能是一邊作供一邊編造。

裁判官又指，診症室當時有兩道門，皆沒有上鎖，如果被告對X有猥褻行為，被告難免要擔心護士隨時進入診症室，而且被告凝視X的胸部數十秒至1分鐘，X卻沒有一聲反應。裁判官認為X的證供不可安全地倚賴，鑑於疑點利益歸於被告，遂判被告罪名不成立，並批准被告的訟費申請。

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記者：王仁昌

