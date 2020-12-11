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環保署向廢物運輸及回收從業員　派送34萬個口罩

社會 17:54 2020/12/11

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環保署向使用廢物轉運站及堆填區的廢物運輸車輛司機派送口罩。（環保署圖片）

環保署今日（11日）向使用廢物轉運站及堆填區的廢物運輸車輛司機、多個回收業及廢物運輸相關商會，以及回收服務承辦商派送共34萬個口罩，支持前線人員工作，感謝他們同心抗疫。

廢物運輸車輛每日從各區收集都市固體廢物，再有序地送往廢物轉運站轉運或直接送到堆填區棄置，為香港的環境衞生作出貢獻。鑑於疫情持續，為減低感染病毒風險，相關人員需補充個人衞生防護裝備。為協助業界應對挑戰，環保署今日再向使用堆填區及廢物轉運設施的廢物收集車司機，派送6萬個口罩，提醒他們時刻保持個人衞生。
 
另外，回收業從業員日常於各區收集及處理不同的可回收物料或廢棄物，這些前線從業員在疫情下亦緊守崗位。環保署早前已派送約27萬個口罩及約5,300樽消毒搓手液，給多個回收業及廢物運輸相關商會，以及回收服務承辦商的前線員工，是次再向他們派送合共約28萬個口罩，鼓勵業界同行提升前線回收從業員的衞生意識，同心抗疫。

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記者：吳卓峰

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