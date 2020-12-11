歸咎社署未安排自動轉帳繳管理費　無業漢放火燒單位囚6年

▲ 無業漢馬鎮青於單位內縱火，今於高等法院被判監6年。(經濟日報資料圖片)

將軍澳居屋康盛花園一單位，疑因多年欠交管理費而遭收樓，執達吏登門收樓時，男戶主涉向走廊拋擲燃燒物，經審訊後被裁定交替罪名罔顧生命是否會受到危害而縱火罪成，押後至今(11日)於高等法院判刑。法官斥責被告行為令人髮止，被告歸咎社署沒有安排自動轉帳繳交管理費致令其被收樓，說法實是無理取鬧，被告針對執法人員，案發時單位內有50個手提石油氣罐，有預謀而犯案，行為自私，判監6年。

被告馬鎮青(62歲)，報稱無業，被控1項有意圖縱火及交替罪名罔顧生命是否會受到危害而縱火，陪審團早前裁定有意圖縱火罪名不成立，交替罪名則成立。

被告並沒有代表律師，於審訊期間一直於庭上叫囂，法庭遂安排他於囚室內應訊，並安排視像系統直播法庭及囚室內情況。案件押後至今判刑，根據懲教人員作證指，已多次向被告展示由法庭發出的強制執行令，被告須上庭應訊，惟被告多次表示拒絕，並將雙手交叉放在額頭上示意不願意上庭。

法官指被告是有意識及明知後果而選擇不出庭，明顯放棄繼續處理判刑及其求情的權利，故裁定案件於被告缺席下繼續進行。

法官判刑時指，被告於警誡下稱知悉當天被收樓，遂「買天拿水、石油氣放火，一鑊熟」，被告又稱曾斬石油氣罐擬自殺。法官指單位內有50罐手提石油氣罐，5個綑綁一起，30個放在行李箱內。

法官指被告歸咎於社署沒有安排自動轉帳繳交管理費，致其被收樓，說法屬無理取鬧。被告與妻子已離婚，獨居於肇事單位，女兒形容被告是不可理喻，胞姐指被告對幫助他的人均有負面想法，只會諉過於人。

據精神報告指，被告沒有精神錯亂，性格衝動，有人格障礙，毋須接受精神治療，對事件不感悔疚，重犯風險中等。

法官指被告針對執法人員，行為令人髮止，被告有預謀犯案，單位內藏大量石油罐，立心十分不良。法官指被告偏執衝動，控制情緒能力差，被告非一時衝動犯案，行為自私，判監6年。

事發於2018年7月27日，被告居於將軍澳康盛花園31樓一單位，他與毗鄰單位均因欠付管理費而被要求收樓。2018年6月初執達吏曾到兩個單位，惟均沒有人應門。至案發當日，執達吏人員到被告單位，被告自稱剛從青山出來。執達吏人員認為被告表現瘋狂，遂報警求助。

控方指警員到場後發現石油氣味，單位內有人向外拋擲燃燒物，走廊頓時出現火舌，警員疏散居民及嘗試撲火，惟現場開始有濃煙，遂要求消防協助。

期間居住於28樓一單位男戶主於窗戶發現一名僅穿內褲的男子緊扼水渠站在窗外，男戶主遂開窗讓他進入單位，該男子隨即離開單位。警員其後於後樓梯發現一名上身赤裸及左手臂被燒傷男子，對方於警員查問下承認是由他放火燒屋。被告稱自2007年起已沒有繳交管理費，申請綜援亦不成功，故才被收樓。

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記者：林育慧