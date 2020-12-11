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【檢疫酒店】九龍城奧斯酒店成檢疫酒店　推檢疫套餐14日收費4,180元起

社會 18:20 2020/12/11

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九龍城奧斯酒店為指定檢疫酒店之一，酒店推出推出4180元至5580元（包3餐）的14日住宿套餐。（奧斯酒店提供圖片）

政府宣布由12月22日起，所有由中國以外地區抵港的旅客，須在指定檢疫酒店進行14日檢疫，並公布首批36間指定檢疫酒店。位於九龍城道的奧斯酒店表示，歡迎政府選擇酒店成為指定回港檢疫酒店，而酒店亦推出4180元至5580元（包3餐）的14日住宿套餐，供檢疫人士選擇。

奧斯酒店董事、香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠表示，香港現正經歷非常困難的時間 ，旅遊業是「最受難」行業，但酒店仍然希望配合政府加強檢疫安排，令香港疫情早日結束。酒店推出套餐，希望為需要隔離的留學生和基層市民旅客，提供較易負擔的隔離檢疫住宿。

有關指定檢疫酒店的名單及入住程序，詳情即看：【下一頁】

檢疫酒店中最貴套房收費逾5萬元一晚，亦限制酒店不可以接收非檢疫人士，詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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