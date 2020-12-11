【新冠疫苗】效率只有70%足夠嗎？許樹昌逐一拆解新冠疫苗迷思

▲ 中大醫學院許樹昌教授拆解6大新冠疫苗迷思。

各地的新冠肺炎疫苗研發進行得如火如荼，政府亦公布與兩間疫苗公司達成協議，首批100萬劑疫苗可望最快明年1月到港。不少人市民都對疫苗效率只有70%至90%感到擔心，亦不知道應該何時打疫苗。政府防疫專家顧問團成員、中大醫學院許樹昌教授，在中文大學Facebook專頁「The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學 - CUHK」逐一解答有關疫苗的疑問。

疫苗的分別

幾種疫苗注射的生物製劑各有不同，目的都旨在刺激人體的免疫系統產生抗體。

滅活疫苗

傳統的病毒疫苗，流感疫苗便是一例。滅活，顧名思義就是殺死的意思。滅活疫苗利用在製造過程中已被殺死的病毒配製而成，注射入人體後能刺激免疫系統產生抗體。

核酸疫苗

新疫苗技術，若能成功推出，將會是歷來首次上市的核酸疫苗。與傳統疫苗不同，核酸疫苗不含病毒，而是利用基因工程技術將棘突蛋白基因複製成DNA（脫氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸），再與載體結合，製作成疫苗。疫苗進入人體細胞讓細胞自行複製無害的病原體，刺激免疫系統產生抗體。

現時進入最後測試階段的皆為RNA疫苗，RNA進入細胞後會隨細胞複製增加，讓刺激的免疫反應更有效和持久，理論上功效比傳統疫苗優秀。

腺病毒載體疫苗

以基因工程將病毒棘突蛋白基因添加到無害的腺病毒，進入人體細胞後卸載基因，讓人體產生免疫記憶，誘發免疫反應。

為甚麼新冠疫苗要打兩劑？

第一劑是誘發免疫系統產生反應的「引子」（primer），第二劑「追加注射」（booster）則可增強第一劑的藥效。施打兩劑後，人體更容易辨識新冠病毒蛋白，提升免疫力。

疫苗效率幾多才足夠？

研發單位必須經過3個階段的臨牀實驗，評估疫苗療效夠高，才可申請專利準備上市。故此，能推出市面的疫苗效用皆可視為足夠。以流感疫苗作參考，根據世界衞生組織的資料，如疫苗的抗原與流行的病毒吻合，流感疫苗對 65 歲以下健康人士提供的保護效用可達70%至90%。

疫苗的存放溫度差距為什麼這麼大？

RNA很不穩定，在室溫下很易降解，因此在貯存及運輸時需要冷凍處理，解凍後才能使用。其疫苗中使用的載體亦會影響其存放溫度。大部分醫院及藥房的冷凍機的標準配置為-20°C，輝瑞藥廠出產的疫苗雖效用高達九成以上，但 -70 °C的存放溫度要求，在香港採用較不可行。

香港要多少人接種才能有效控制疫情？

相信最快要到2022年才能全民接種疫苗。根據世界衛生組織（WHO）預測，當一個地區超過60%至70%的人口接種疫苗，才能產生「群體保護（herd immunity）」。

早打好還是遲打好？

疫苗均要完成3個階段的臨牀研究方可註冊和生產，故市民毋須太擔心推出市面的疫苗質素。而疫苗上市後，研發單位仍會針對使用狀況與人體反應持續改善疫苗。愈早達到群體保護，就能愈快回復正常生活。

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責任編輯：羅嘉欣