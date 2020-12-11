老翁於醫院被襲3警還押候判　求情指犯案因情誼及抉擇差　

▲ 其中兩名被告歐國偉(右一)及鄧文謙(中間無領帶)續還押候判。(經濟日報資料圖片)

62歲老翁涉醉酒襲警，被扣留病房期間遭警員虐打，3名警員被控公職人員行為失當罪，其中2人早前認罪，1人經審訊後被裁定罪名成立，還押至今（11日）於區域法院作求情。辯方今指認罪的兩人原本情誼深厚，所以其中一人看見另一人被老翁踢中時，感到氣憤而犯案。而被裁定故意不制止同袍犯案的第3被告，其親友則撰寫求情信指他犯案是無心之失，法官押後至12月18日判刑。

涉案3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）及林易昇（31歲）。控罪指，他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即身為警員於上水北區醫院一間病房內非法襲擊事主鍾志華，或忽略履行其停止對鍾的非法襲擊的職責。首2名被告早前認罪，第3被告經審訊後被裁定罪名成立，法官早前裁決時指，林故意不履行其職責，事主遭受非法襲擊時，他並無制止同袍。

首被告歐國偉的代表律師今求情時指，本案比起2014年七警毆打曾健超一案更嚴重，並指七警案的控罪為襲擊致造成身體傷害罪，最高判監3年，而本案則控告3名警員公職人員行為失當罪，最高刑期為7年；本案事發後，歐將要面對紀律聆訊，或被革職，他將失去其鍾愛的職業。

代表律師為次被告鄧文謙求情時指，鄧於2018年當值期間，曾接報到上水火車站處理一宗上吊自殺案件，該案死者碰巧是歐的祖父，故兩被告早已結下深厚的情誼，而案發時鄧看見歐被醉酒的事主踢傷，感到氣憤而犯案，事後對事主感抱歉。鄧的律師呈上親友及同袍撰寫的求情信，法官閱畢後卻指，求情信內容幾乎一式一樣，猶如範本，質疑律師為何不要求他們聯署一封求情信。

▲ 其中一名被告林易昇。(經濟日報資料圖片)

第3被告林易昇的代表律師則指，今早收到林親自撰寫的求情信，信中提及對自己所作所為感抱歉，希望事主能盡快擺脫事件的影響。其代表律師又指，林的同袍及上司對其評語皆屬正面，而親友撰寫的求情信提到林犯案是「無心之失」，但律師強調，其意思是指林在短短2分鐘內作了最差的抉擇，並非說他不須負上責任。

法官押後案件至12月18日判刑，3名被告繼續還押候判。

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記者：林欣樂