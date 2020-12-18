【新冠肺炎】疫情爆發滿1年確診數字仍高企　多國採嚴格防疫措施恐今年沒聖誕

▲ 疫情爆發滿1年，確診數字仍高企，多國採取嚴格防疫措施。

全球新冠肺炎疫情持續，爆發至今已滿一年。截至今日（18日），全球累計確診個案已破7540萬宗，死亡個案近167萬宗，治癒人數逾5297萬。除了本港第四波疫情爆發，各地確診個案仍不斷增加，即使將近聖誕節，多個國家也選擇採取嚴格防疫措施，防止疫情大規模爆發。

德國：非提供必須品的商店暫停營業

德國本周三（9日）新冠肺炎死亡個案新增952宗，創單日新高。目前德國總確診個案已近147萬宗，死亡個案已逾3.9萬宗。

德國政府決定封城措施由本周三（16日）開始全面升級，從12月16日至明年1月10日，除了醫院診所，以及提供日常必需品的食品零售商、超市、藥店和銀行等， 所有非提供必須品的商店暫停營業，學校及托兒所亦須關閉。

至於家庭聚會，當局最多只允許2個家庭聚集，但人數不能多於5人。12月24日至26日則放寬聚會準則，但一個家庭最多可邀請4名14歲以上的客人。至於除夕夜，當局則禁止銷售煙花，亦不准於戶外飲用酒精飲品。

日本：全國暫停「GO TO Travel」旅遊計劃

日本第二波疫情嚴峻，昨日（17日）新增3211宗確診個案。東京是全國疫情最嚴重的地區，昨日新增822宗確診個案，再創單日新高。東京都政府將醫療警報系統提高到最高水平，首相小池百合子表示東京醫療系統已到臨界點。

至今日本累計確診個案已破19萬宗，死亡個案逾2700宗。當局決定自本周一（14日）起，全國暫停「GO TO Travel」旅遊振興計劃直至明年1月11日，同時亦考慮縮短餐廳營業時間。

北海道政府亦呼籲札幌市和旭川市的民眾，如無必要，勿在12月25日前外遊，為免為該地區醫療保健系統增加壓力。由於札幌市與旭川市疫情嚴峻，當局呼籲民眾避免非緊急、不必要的外出。至於札幌市提供接待服務的食肆，於12月25日前須全面停業。

新年將至，北海道政府要求所有民眾不要進行5人以上、超過兩小時的聚餐活動，包括家庭聚餐，直至明年1月15日為止。

南韓：2星期「半宵禁」緊急措施

南韓疫情近日再度爆發，昨日（17日）新增1062宗確診個案，已連續3天新增逾千宗確診個案，累計逾4.7萬人染疫。當局正討論是否上調防疫響應級別，但因考慮到社會及經濟損失巨大，將謹慎決定。

其中，首都圈疫情逐漸失控，首爾市政府於本月4日發佈2星期「半宵禁」緊急措施，大多數商店包括戲院、網吧、美容院、超市、百貨店等需於晚上9點後停止營業，晚間大眾交通運輸亦要減班3成。首爾市代理市長徐政協表示：「晚間9點後，我們將首爾『停止運作』。現在首爾已經走投無路，也沒有退路了。」

美國：平均每日新增超過20萬人確診

美國疫情嚴重，本周三（16日）新增3580人死於新型肺炎，打破全球任何國家的單日死亡紀錄。另外，近期平均每日新增超過20萬人確診，累計確診個案逾1760萬，死亡人數逾31萬。目前因染疫而住院的人數已破11.3萬。其中加州屬全美疫情最嚴重的州份。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已允許輝瑞公司疫苗的緊急使用申請，本周向醫護人員及部份護老院提供疫苗。隨着聖誕節將近，多個州份馬上收緊防疫措施，防止假期引發大規模感染。疫情最嚴重的加州由11月30日起實施宵禁，並禁止民眾與非同住的人聚會，措施暫定維持3星期。

措施包括室內室外、公共與私人場所，售賣必需品的商店，必須將店內客人維持在可容納人數的三成半以下。餐廳、酒吧等食肆繼續禁止堂食，只限外賣。公園、海灘、網球場等室外場所保持開放，但民眾必須佩戴口罩，保持社交距離。北卡羅來納州亦推出宵禁措施，要求民眾每晚10點至淩晨5點留在家中，酒吧餐廳每晚10點就要關閉。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣