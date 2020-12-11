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【首置盤】煥然懿居貨尾已攪珠排序　頭籌最快本月審核入息資產

社會 18:34 2020/12/11

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

煥然懿居餘貨單位完成攪珠排序。（市建局圖片）

首置上車盤「煥然懿居」的43個餘貨單位，市建局今天（11日）進行電腦隨機排序，4,909個申請者已分別獲編配一個優先次序號碼。

隨機排序儀式由市建局行政總監韋志成主持，韋志成先從實體攪珠機抽出共10個隨機編號，作為排序程式的種子號碼，並即場輸入到該排序程式內，為每位申請者隨機編配一個優先次序號碼。

整份隨機排序結果及排序過程的錄影已經上載至「煥然懿居」網站，申請者可輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。市建局將在3個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

市建局已委託房協負責申請者的資格審核， 市建局將於稍後按優先次序號碼，分批向申請者發出另一份會面通知書，通知他們在12月下旬起，於指定日期與房協會面。屆時，申請者須參考先導項目的「申請須知」，提交入息及資產等證明文件供房協作詳細審核，以確立其申請資格。

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責任編輯：吳卓峰

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