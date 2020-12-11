【護膚品優惠】First Aid Beauty雙12快閃優惠　75折後再買滿$500免運費

▲ First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠。（圖片由FAB提供）

美國人氣抗敏護膚品牌First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠。

點擊圖片看FAB快閃限定優惠套裝：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

官網追加優惠

▲ FAB特別版Tote Bag。（圖片由FAB提供）

官網節日限定套裝優惠

於官網購買兩盒節日限定FAB保濕修護套裝，消費滿$1,000 即時全單9折再送官方限定Canvas Tote一個，連同雙12限時優惠碼「FAB1212」，即額外享有88折，以終極驚喜優惠價＄1,044入手（原價：$1,792）4款皇牌抗敏保濕系列！

First Aid Beauty官方網店請【按此】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI TOPfit

推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧