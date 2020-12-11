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【護膚品優惠】First Aid Beauty雙12快閃優惠　75折後再買滿$500免運費

休閒消費 19:03 2020/12/11

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First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠。（圖片由FAB提供）

美國人氣抗敏護膚品牌First Aid Beauty於12月12日推一日快閃優惠，所有產品包括多款低至75折優惠的限定套裝，一律可享額外88折優惠。

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責任編緝：張懿慧

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