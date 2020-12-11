【新冠肺炎】經民聯再促政府推全民強制檢測　爭取明年初通關

▲ (經民聯提供圖片)

本港第四波疫情爆發，港府今日召開記者會宣佈，首100萬劑將於明年1月來港。經民聯在政府召開記者會前會見傳媒，希望當局盡快交待接種疫苗的詳細安排，並推行強制全民檢測，爭取香港可於明年初與内地通關。

經民聯主席盧偉國指，疫情持續嚴峻，過去幾日均有過百宗確診個案，當中不少感染源頭不明，亦出現一些較年輕的重症患者，情況明顯比第三波疫情嚴重。

他認為，政府防疫措施效果未如人意，未能發揮遏制疫情作用，離「清零」目標遙遠，指「重藥醫重症」是控制疫情最有效的方法，促政府採取果斷行動，盡快推行強制全民檢測，爭取在7至10天内完成，並於明年初與内地通關，讓經濟活動回復正常。

經民聯梁美芬指，大部分市民都希望推行全民檢測以讓「疫情受控」，認為這能高效地找出社區隱形傳播者，切斷病毒傳播鏈，與其讓疫情反覆爆發，寧可「長痛不如短痛」。

她又說，檢測資料可放在醫療機構，市民可找本身相信的醫生檢測，總之盡量做到全民檢測的效果，已可令其他地方恢復對香港的信心，重開關口。

對於政府指最快會在下月提供100萬劑疫苗予50萬人使用。經民聯吳永嘉就希望，當局盡快交待，安排市民接種疫苗的時間表與詳細安排，好讓市民放心參與。

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責任編輯：李淇