地盤工向警車擲汽油彈40個月　官指擲汽油彈或令不穩局勢變差

▲ 地盤工涉於旺角向警車擲汽油彈，今於區域法院被判監3年4個月。(經濟日報資料圖片)

去年11月18日警方包圍理工大學，25歲地盤工人涉於旺角向警車投擲汽油彈，另被搜出軍刀、胡椒噴霧等，早前承認企圖有意圖而縱火及管有攻擊性武器2罪，今（11日）於區域法院被判監3年4個月。法官胡雅文判刑時指，被告有預謀犯案，他投擲汽油彈時故意頭戴電單車頭盔以掩飾身分，卻諷刺地令他更容易被追蹤，而落在警車外5米的汽油彈，幸好無造成爆炸，但或會阻礙警方工作，或令不穩局勢變得更差。

被告黎振鴻（25歲）報稱地盤工人，被控於2019年11月18日，在旺角黑布街與豉油街交界企圖用火損壞一輛警車，意圖損壞該車輛或罔顧車上警長的生命是否受到危害。他另被控於同日同地的公眾地方，管有1把軍刀、1把萬用刀、1支伸縮棍、1支胡椒噴霧、1個投石器及1條鏈鋸。

辯方求情指，精神科報告顯示被告患有情緒病，辯方亦呈上被告患循環性情緒病（cyclothymia）的病史，並稱案發當日被告受到新聞刺激而病發，變得衝動才犯案。法官胡雅文回應指，相信受新聞影響亦是很多人走上街頭的原因，並強調案中無證據顯示被告當時情緒病發作，而且被告在案發後數天覆診時，亦未曾向醫生透露病發一事。辯方律師另強調，涉案的汽油彈是被告在街上拾來，他投擲汽油彈是為了保護其他示威者，而他亦是最後一個離開現場的人。

法官判刑時指，被告有預謀犯案，並帶同多種武器參與示威，他投擲汽油彈時故意頭戴電單車頭盔以掩飾身分，但諷刺地令他更容易辨識及被警方追蹤。事件中，幸好汽油彈無引起爆炸，但被告行為阻礙了警方工作，屬於加刑因素；投擲汽油彈會造成不能預計的後果，或令不穩局勢變得更差，被告唯一的減刑因素是他坦白認罪，扣減刑期後，判監3年4個月。

案情指，案發當日凌晨近6時，近百人在窩打老道及染布房街交界聚集，警車到場時人群散開逃走。警員追至黑布街與豉油街交界，看見被告站在交界附近、距離警車不足10米的位置，他當時身穿深色衫褲、攜有背包、戴著電單車頭盔及防毒面罩。被告向警車投擲已燃點的汽油彈，落在警車左前方地上，警員下車追捕並制服被告。警員從被告腰包及背包內搜出涉案物品。

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記者：林欣樂