【學會堅持】曾沉迷打機一整年做隱閉青年　遇泰拳改變人生蟬聯兩屆香港拳王

▲ 周志恆曾一度沉迷打機，足不出戶，遇上泰拳令他學會堅持及變得有目標。

與想像中充滿殺氣的拳王不同，31歲的周志恆雖然皮膚黝黑，但說話溫文儒雅，帶有一份靦腆。與不少時下的年輕人相同，周志恆年少時曾經沉迷打機，更形容自己嚴重至「隱青」地步，幸好遇上泰拳，令他人生尋回目標。

沉迷打機 泰拳改變一生

周志恆，連續兩年的「香港拳王」，2018及2019年「香港泰拳冠軍賽」男子63.5公斤組別冠軍。他打拳年資超過8年，打過20多場大賽，去過日本、澳門比賽，亦與不同國籍的選手對戰，贏過3條腰帶、10多個獎盃。

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這位香港拳王，年少時一度沉醉於電子遊戲，曾有一年沒有工作、沒有讀書，整天留在家中打機。他直言自己最嚴重的時候可以幾天不外出，是名符其實的「隱閉青年」：

覺得自己很沒用，什麼都不會做。當時無目標、無信心，遇到挫折就放棄。

正值20多歲，應該年輕力壯，但周志恆當時體能卻非常差，約朋友踢波跑幾步就感到暈眩。直至有朋友邀請他一齊試打泰拳，他玩第一次就愛上。慢慢，他由訓練一會兒就見暈的少年，變成每日操練兩節、每節3小時的拳手。每節訓練都要跑步、做體能、手把、對打及穿頸訓練，絕不輕鬆。

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他曾經任職全職冷氣維修員、售貨員及髮型學徒，每天上班體力勞動過後，晚上又去訓練。問他不會很辛苦嗎？他只回答了一句：「冇辦法，鍾意」。對於打拳，他認為需要「靠自己」這一點最迷人：

打比賽時，台上只有兩個人，沒有其他人可以幫助你，只能靠自己，要有很大信心及毅力去打完一場比賽。

台上三分鐘 台下十年功

香港泰拳比賽一般分為3或5個回合，3分鐘一個會合，較多有效攻擊的為勝者。泰拳是以拳、腳、膝、肘，在極短的距離下進行攻擊的運動，殺傷力可以很大。

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周志恆表示，肘是最硬的骨頭，攻擊面部隨時有可能見血。他笑言有時被打到口腫面腫，在街上也會被人注視，又指自己屬比較幸運的一群，沒有試過要縫針或入院。不過，他也經歷鼻骨移位、大腿肌肉被踢至撕裂的痛楚，大腿不能走動、伸直，足足2個月才康復。

提到打拳最辛苦的地方，為食的他笑言是減磅。在沒有比賽的時候他從不戒口，連肥膩食物都照食，亦不追求腹肌，強調只要吃完有充足運動便可。但為了比賽時的優勢，他可以忍口20天，由70多公斤減至63.5公斤，期間就連水也不可以多喝：

試過有次跑完步只差零點幾磅，見到凍檸茶時忍不住喝了一口，就重了0.3磅，要跳繩9個字才能減走。

打了泰拳8、9年，他曾有過不少灰心時刻，他有時亦會問自己：「咁辛苦為乜？」疫情對現時全職教拳的他影響亦很大，運動場所全都關閉，不但比賽停止，就連工作也受影響，手停口停，要靠積蓄生活。

拳手生涯很短暫，打拳是很激烈的比賽，黃金幾年就這樣浪費了一年，影響真的很大。

受疫情影響期間，他繼續一直保持訓練，抽時間跑步、做體能，希望再有比賽時更容易投入狀態。他也慢慢調整心態，將這段逼不得已暫停打拳的日子當作是放假，讓自己好過些。

由打拳學會堅持

問到最深刻的賽事，周志恆指每場都用了100%心血去打，付出過最大努力，因此在他心中每一場賽事都很重要。他試過全場落後，到最後10秒狂追反勝，但數到最有「夢想成真」感覺的，是勇奪拳王的一刻，覺得自己努力這麼多年、打過多場比賽，終於完成目標。

他感謝恩師周英傑在打拳或生活上都幫助了他很多，他試過心情不好影響訓練，加上自己並不是非常勤力的人，但師父一直很鼓勵他。離開拳館，二人亦師亦友，無所不談，令他改變不少。勝出比賽更有與師傅同享喜悅的感覺：

平時辛苦訓練，上台贏咗就咩都抵，咩都返晒嚟！一個人打比賽，但不是一個人贏，而是師傅、戰友，全部人一齊贏。

泰拳不但讓身型瘦削、體能極差的周志恆體型上有所改變，更重要的是，教會他由一個無目標的小伙子，化身成一個對自己有要求的拳手。未來，他希望可以挑戰更多強勁拳手、參加更多腰帶賽事，再蟬聯多一次香港拳王，繼續在擂台上發光發亮。

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責任編輯：徐穎彤