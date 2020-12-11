【新冠肺炎】專家：麗晶花園採單管式喉管排水跟淘大相同　籲居民定期在去水位注水

▲ 熊志權稱，部分單位採用左面的U型喉管，沒有「反虹吸閥」功能，細菌易回湧屋內。（黃傑偉攝）

本地疫情持續，麗晶花園6座今日（11日）再多1宗確診個案。香港廁所協會副主席熊志權今午到屋苑視察，指「U型隔氣」去水位需定期注水，避免細菌、臭氣由去水位回湧屋內。

熊志權早上在電台節目表示，麗晶花園污水渠設計與淘大花園類似，亦以單管式喉管排水，即是將廁所、浴缸等排水管，接駁到同一條糞渠。

今次麗晶花園其中一個安全隱患，在於廁所地台去水位。他說不少人無留意地台去水位有一個U型隔氣，要經常注水以免乾涸，每星期最少要注水一公升，否則住戶在室內開抽氣扇，容易令臭氣從去水位進入屋內。

之後他到麗晶花園視察，發現部分單位採用經過改裝、不設「反虹吸閥」功能的U型隔氣管，細菌有機會經過U型隔氣管回湧屋內。他稱如果隔氣內的氣閥日久失修都會有問題，必須找合資格人士維修。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，麗晶花園6座新增一宗確診個案，他同樣住在D單位，是昨日（10日）公布的初步確診個案之一。麗晶花園方面暫時未有其他新增個案。

衞生防護中心昨到麗晶花園涉事單位的渠口、抽風扇、廚房地台等採集22個環境樣本，其中8個樣本為陽性，相信存在環境污染。張竹君又表示，12月19日或會再安排麗晶花園的居民進行檢測，暫時未有發現麗晶花園6座有其他橫向或豎向的傳染。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險，相信是與喉管有關，又認為如樓宇本身有不能移除的風險，禁足安排並不適合。

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記者：黃傑偉、吳卓峰