【抗疫防疫基金】梁美芬倡設200億失業援助金　陳恒鑌倡向受疫情影響行業購買服務　

▲ 經民聯梁美芬認為，新一輪抗疫防疫基金，應撥出200億元設立失業援助金。（資料圖片）

第4波疫情洶湧而至，有消息指，政府擬推出第4輪抗疫防疫基金。經民聯立法會議員梁美芬認為，新一輪基金除支援被勒令停業的處所外，當局應撥出200億元設立失業援助金，支援有關人士。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，港府應在抗疫防疫基金4.0支援受第4波疫情影響的行業，建議政府向相關行業購買服務，他舉例指，政府可聘請受疫情影響以致未能開工的中港司機，負責接載醫護人員，以及需在酒店接受強制隔離的人士，創造就業職位，「製造香港內循環」。

地產及建造界立法會議員石禮謙建議，當局應在新一輪防疫基金支援失業或就業不足人士，但現時本港面對財政儲備低的問題，他認為當局在推出基金時，要在「保持儲備健康」和「幫助受影響行業」之中找出平衡。

新民黨主席葉劉淑儀說，期望抗疫基金4.0能對受影響處所，以及飲食業界作出支援。

飲食界立法會議員張宇人透露，已就新一輪基金徵詢業界意見，並將其向政府反映，但暫時未能透露細節。

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記者：尹櫻霖