公大學生會質疑改名提升認受性成效　斥校方拒讓學生投票選新校名

▲ 香港公開大學今日（11日）宣布將改名為「香港都會大學」。（湯炳強攝）

香港公開大學今日（11日）宣布將改名「香港都會大學」，校方稱新校名反映學校多元有活力，料最快數個月後完成修例即可採用。公大學生會今午發聲明指，校方在收集新校名建議到訂名只有匆匆數月，質疑新校名提升認受效益的成效，並批評校方排除作為最大持份者的學生真實意願，直斥校方改名決定粗暴。

聲明指，公大以「以助公眾消除對本校只有兼讀課程的誤解及增加外國認受性」為由改名，卻無法提供改名後對公眾提升認受效益的預期數據，認為決定不科學。

聲明續指，公大學生作為最受大學改名影響的受眾，校方以學生最被動的方式徵求建議；改名決定的會議均閉門進行，最後投票通過的新校名，亦只是由校董會「圍爐決定」，作為當然校董的學生會會長，在會上投票及抗議亦被圍堵。

學生會代表曾表明現行新校名因種種理由未必受同學歡迎，早前要求校方給予7日時間，供全校學生提供意見或投票，但遭校方拒絕。該會將向全體學生發放有關新校名的意向調查，其後向校方反映有關意見。

公大指去年起已諮詢師生校友 評選委員會已盡力兼顧所有持份者意見及利益

校方回應指，大學自去年向師生及校友等進行「積極諮詢」，不同形式諮詢活動顯示「大多數人」支持改名；大學於今年8月23日至9月30日期間，邀請所有大學成員及公眾人士為新校名提出建議，共獲逾1,100個建議，學生及校友分別佔26%及22%。

校方續指，7月成立的「大學重新命名評選委員會」，包括了學生及校友代表，學生會主席亦為其中一員，形容委員會所有成員均仔細考慮所有提議，「已盡力考慮及兼顧所有持份者的意見及利益」，校董會亦經過深入討論，除學生會主席外，所有20多名成員均一致通過新校名，認為新名切合大學定位及發展所需。

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責任編輯：馮琪雅