【新冠疫苗】海外接種疫苗後返港是否可獲豁免檢疫?　一文看清供港新冠疫苗功效、接種時間

▲ 政府強調有關新冠疫苗接種計劃是自願性質。（陳國峰攝）

本港第4波疫情未止，行政長官林鄭月娥今日（11日）指採購疫苗工作已有突破性進展，已簽訂預先採購疫苗協議包括內地生產科興控股疫苗及復星醫藥輝瑞疫苗，料首批由醫護人員、長者、長期病患率先接種，究竟港人何時可以接種?而各種疫苗的功效又如何？

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Q1 政府採購的疫苗何時供港？

第一類是科興控股生物技術公司，可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港。

第二類是復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠共同生產的疫苗，可供應750萬劑核糖核酸疫苗，首批100萬劑料最快明年第一季到港。

政府亦將與英國藥廠AstraZeneca達成協議，料可供應750萬劑疫苗，有關技術為不可複製性病毒載體，預計最快明年下半年到港。

Q2 哪些群組可優先接種新冠疫苗?

政府將制訂供緊急使用規例，以599章修訂全新規例，冀用最短時間讓疫苗在香港註冊使用。

高風險群組優先接種，即醫護人員、60歲以上長者、長期病患者、院舍職員等等，佔全港約300萬人口。

Q3 其他市民何時接種?

其他非高危群組的市民，目標2021年尾內完成接種

接種計劃是自願性質，非強制性

Q4 參加新冠疫苗接計劃，是否可以選擇疫苗生產商?

港府透過疫苗接種計劃為市民接種，政府指在有限的疫苗下作安排，且疫苗抵港時間不一，形容不可以自由選擇。

Q5 市民如在海外接種疫苗，回港後能否獲豁免檢疫？

政府指現時無法確認如果在海外接種新冠疫苗後返港可獲豁免檢疫，須視乎兩地管轄區對疫情及疫苗的評估。

資料來源:綜合政府記者會資料

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記者：伍瑋瑋