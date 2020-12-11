【強制檢測】觀塘的士司機檢測中心出錯　531名檢測者未能收到陰性結果SMS

▲ 531名的士司機因觀塘檢測中心出錯，要重新檢測。（資料圖片）

的士司機強制病毒檢測，至今逾1.1萬人完成檢測。不過政府宣布，12月9日及10日觀塘檢測中心出錯，個別職員未有在政府網頁為接受檢測的的士司機登記資料，以致樣本無法和司機的身分配對，531位的士司機因而無法通過電話短訊接收檢測結果。相關司機的檢測結果全部為陰性。



政府稱，截至今日（11日）中午，已經有約2.75萬名的士司機，透過熱線預約進行檢測，亦有超過1.1萬位司機已經完成檢測。



運輸署昨晚（10日）收到承辦商通知，設於觀塘渡輪碼頭巴士總站的專屬檢測中心，在12月9日及10日上午，有個別職員未有在政府網頁為接受檢測的的士司機登記資料，以致樣本無法和司機的身分配對，531位的士司機因而無法通過電話短訊接收檢測結果。相關司機的檢測結果全部為陰性。運輸署今日會以電話聯絡個別受影響的的士司機，優先安排他們於專屬檢測中心再次接受檢測。



運輸署非常關注事件，並已責成承辦商全面檢視有關程序及改善流程，並承諾防止再發生類似事件。

因應近日疫情再趨嚴重，政府早前根據《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出「強制檢測公告」，規定的士司機須在12月9日至22日期間接受病毒檢測。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：吳卓峰