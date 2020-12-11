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食環署灣仔採突擊行動　查封非法銷售大閘蟹及作出檢控

社會 19:42 2020/12/11

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行動中被封存禁止售賣的大閘蟹。（食環署圖片）

食環署今日（11日）表示，為保障食物安全，食環署加強執法，打擊非法銷售大閘蟹。食環署昨日（10日）於灣仔採取突擊行動，並向違例的商店負責人展開檢控程序。
 
行動期間，食環署在灣仔發現一間店鋪未獲准許於網上及店內售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》），已向負責人展開檢控程序。由於負責人未能出示該批大閘蟹的有效衞生證明書，食環署即時將該批大閘蟹加上標記及印記，禁止售賣並正追查大閘蟹來源。
 
根據《規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者（包括實體店或網上銷售）必須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許。另外，有關的規管條件亦規定出售的大閘蟹必須由可靠和商譽良好的供應商供應，並須備存有關當局簽發並獲食環署署長認可的衞生證明書。
 
食環署發言人說，食環署十分關注非法銷售大閘蟹情況，會繼續密切追蹤監察情況及採取嚴厲執法行動。根據《規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：吳卓峰

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