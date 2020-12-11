政府批準420條巴士線削減班次　由下周一起至12月20日

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日（11日）表示，因應政府近日實施多項進一步收緊社交距離措施，專營巴士公司的乘客量大幅減少，運輸署經審慎考慮後批准部分巴士路線在下周調整服務水平。

九巴、新巴、城巴及新大嶼山巴士在檢視其營運及服務安排後，向運輸署申請暫時調整部分巴士路線的班次。運輸署批准以下巴士公司在12月14日至20日期間，調整共420條路線的班次，詳情如下：

巴士公司 調整班次的路線數目 九巴 267 新巴 51 城巴（機場及北大嶼山路線除外） 60 九巴／新巴聯營 21 九巴／城巴聯營 20 新大嶼山巴士 1 總數 420

獲批准調整班次的路線，一般在晚上九時前（包括繁忙時段及非繁忙時段）的班次最多延長不超過5分鐘，而於晚上九時後的班次則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。

8條乘客量嚴重偏低的路線／特別班次，獲准暫停服務或縮短服務時間。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。

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記者：陳梓蔚