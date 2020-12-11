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聶德權統籌普及檢測獲讚成功　再擔大旗負責指定酒店檢疫

政治 20:05 2020/12/11

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行政長官林鄭月娥總結今年防疫抗疫工作。（陳國峰攝）

公務員事務局局長聶德權早前負責統籌「普及社區檢測計劃」，特首林鄭月娥決定再由他擔大旗，統籌由外國抵港人士須入住指定酒店檢疫的措施。她今日於記者會上被問到有關決定時，形容聶德權上次「成功統籌」計劃，所以「請他再接再厲。」

林鄭又解釋，抗疫工作需要全體努力，哪個同事有多些空間，就會委託誰負責。

本港正值爆發第四波疫情，11月1日至今，已有逾1968人確診。近日不少建制派都批評港府抗疫不力，當中工聯會麥美娟曾形容，香港抗疫如「無人駕駛」，見步行步，例如葵盛西邨出現小區爆發，政府卻後知後覺；民建聯鄭泳舜也指，港府抗疫措施缺乏力度和持續性，恐怕清零無望。

據悉，林鄭下周初上京述職，防疫抗疫工作料是重點之一。林鄭今日（11日）在記者會上，花了不少篇幅提前總結近一年的防疫抗疫工作，包括︰依法制定規例應對疫情；充分諮詢政府專家顧問意見；提供設施配備；精準檢測；以及果斷調整社交距離措施等等，事先向公眾講解一下抗疫工作如何認真。

林鄭提到，至今已制定8項規例應對疫情，並已展開另一條599章規例的立法工作，容許在香港緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗。而且，疫情期間，政府保持資訊透明，其中行政長官、司局長及衛生部門至今已舉行逾500場記者會。

早前在《施政報告》論壇中，林鄭被指沒有感謝香港人，她今日則相當識做，分別感謝企業、機構、市民在抗疫過程中的支持和合作。記者會結束前，她又強調，「無論抗暴還是抗疫，中央仍大力支持香港特區」，強調在疫苗供應方面的支持，中央亦不會減少。

另外，政府原本已表明，不再推出防疫抗疫基金，不過，林鄭日前就承諾會針對性支援重災行業，她今日在記者會上強調，新一輪防疫抗疫基金，不會是廣泛性的支援，但就沒有透露詳情和何時推出，她稱，疫情惡化，各行各業在年底做多些生意的機會渺茫，「政府不可能不理。」

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撰文 : 傅流螢

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