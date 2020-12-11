【新冠肺炎】衞生署牙科手術助理員及檢測人員初步確診　兩人工作時有佩戴口罩

▲ 衞生署表示，兩名分別於政府中藥檢測中心及亞皆老街賽馬會學童牙科診所工作3樓的牙科手術助理員初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

衞生署表示，兩名分別於政府中藥檢測中心及牙科服務的人員初步確診新冠肺炎。

其中一名初步確診人士為亞皆老街賽馬會學童牙科診所3樓工作的牙科手術助理員，主要負責治療大堂的支援服務。她的一名親屬為確診個案，並於昨晚（10日）接獲衞生防護中心通知其深喉唾液樣本檢測結果初步呈陽性，沒有出現病徵。她工作上並無接觸病人，工作時有佩戴外科口罩，並有進行體溫檢測，體溫正常，最近一次當值日期為昨日（10日）。



亞皆老街賽馬會學童牙科診所今日（11日）暫停服務，以進行全面清潔和消毒。

而任職科學園政府中藥檢測中心的人員為一名非醫務人員，主要在辦公室進行中藥研究工作，無需接觸公眾。他是一宗確診個案的密切接觸者，執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩，最近一次上班日期為12月7日。其工作的辧事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。

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記者：徐紹軒