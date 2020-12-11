梁頌恆留美尋求庇護　在社交平台聲明：與家人斷絕一切關係

再有民主派宣佈流亡。由已赴海外民主派人士組成的組織「避風驛」，今日晚上(11日)發出聲明，指前青年新政召集人梁頌恆，已於上月30日離開香港，並於翌日抵達美國首都華盛頓尋求庇護。梁頌恆其後亦在個人社交網站宣佈，「與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務。從今以後，本人之言行與他們全無關係」。

「避風驛」的聲明指，2016年起，梁頌恆因為其政治見解，先被剝奪議員資格及選舉權利，「隨後的報復及打壓接踵而來，既以非政治的名義令其破產及入獄， 且在國安法之下受到政治警察的跟監及滋擾」。聲明又稱，梁頌恆因此決定在美國尋求庇護，又相信這是延續香港民主理念的新起點。

聲明又強調，會繼續捍衛梁頌恆尋求政治庇護的正當權利，並提供一切必要且可行的援助。又稱梁先生的身體狀況無恙，起居飲食均已得到基本照應，將繼續跟進相關情況，適時更新事態的進一步發展。

▲ 梁頌恆宣佈與家人斷絕關係。（梁頌恆facebook圖片）

梁頌恆2016年因宣誓風波被DQ後，曾因衝擊立法會會議室被裁定非法集結罪成，判囚4星期，今年9月初已完成服刑。他亦因此，被立法會行管會追討逾9萬元薪金及83萬元的津貼，被申請破產。

「避風驛」的聯合創辦人包括前本土民主前線召集人黃台仰、涉嫌去年7月1日闖入立法會的《學苑》前任總編輯梁繼平；英國駐香港領事館前僱員鄭文傑，以及銅鑼灣書店前店長林榮基，四人均正身處海外。而除了林榮基外，其餘三人均正被港府通緝。

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責任編輯：李淇