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【確診大廈】觀塘區增12宗個案成全港最多　沙田文禮閣3座、九龍城皆富閣、美孚新邨等屋苑均現確診個案【一文看清新增確診大廈名單】

社會 22:55 2020/12/11

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沙田文禮閣3座有2宗確診個案。（資料圖片）

12月11日本港新增86宗新冠肺炎確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。至今本港個案累計7,378宗（包括7,377宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，以觀塘區12宗最多，其次為元朗區10宗，深水埗及沙田區均有7宗，而九龍城和油尖旺區亦各有6宗個案。

上榜名單中多個屋苑有2宗確診個案，包括九龍城區皆富閣、沙田文禮閣3座、觀塘寶達邨達顯樓和達怡樓等。私人屋苑方面，中西區怡景花園2座、半山堅麗閣、何文田美寧臺、美孚新邨3期、沙田海福花園福祺閣、元朗御豪山莊2座、御翠園和朗庭園5座，以及屯門康德花園1座等同樣上榜。

多個居屋屋苑亦有上榜，包括九龍灣麗晶花園6座、東區東濤苑曉濤閣、油麻地駿發花園4座、何文田冠熹苑、藍田康逸苑康年閣等。新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(3)

  • 偉利大廈
  • 怡景花園 2 座
  • 聯德新樓

灣仔區(2)

  • 堅麗閣
  • 軒尼詩道大樓

東區(3)

  • 東濤苑曉濤閣
  • 兆華大廈
  • 太安樓

南區(3)

  • 華富(一)邨華清樓
  • 龍德苑承德閣
  • 石排灣邨碧朗樓

油尖旺區(6)

  • 駿發花園 4 座
  • 厚福街多富閣
  • 中和樓
  • 廣東道 577 號
  • 新填地街 611 號（2宗）

九龍城區(6)

  • 美寧臺
  • 啟晴邨賞晴樓
  • 皆富閣（2宗）
  • 何文田邨綺文樓
  • 冠熹苑

深水埗區(7)

  • 北河大廈（2宗）
  • 新輝大廈（2宗）
  • 李鄭屋邨道德樓
  • 美孚新邨 3 期百老匯街 49-51 號
  • 石硤尾邨美如樓

觀塘區(12)

  • 寶達邨達顯樓（2宗）
  • 寶達邨達怡樓（2宗）
  • 康逸苑康年閣
  • 祥和苑和健閣
  • 定業街 20 號
  • 安泰邨智泰樓
  • 翠屏(北)邨翠桃樓
  • 秀茂坪邨秀華樓
  • 玉蓮臺 2 座
  • 麗晶花園 6 座

西貢區(3)

  • 富康花園 8 座
  • 尚德邨尚真樓
  • 怡明邨怡情樓

沙田區(7)

  • 愉翠苑愉滿閣
  • 文禮閣 3 座（2宗）
  • 碩門邨新碩樓
  • 乙明邨明恩樓
  • 水泉澳邨喜泉樓
  • 海福花園福祺閣

大埔區(5)

  • 運頭塘邨運來樓
  • 廣福邨廣平樓
  • 廣褔邨廣惠樓
  • 海日灣II 5座
  • 怡雅苑怡禮閣

元朗區(10)

  • 聯昇樓（2宗）
  • 白沙村
  • 丹桂村路
  • 屏欣苑屏彥閣
  • 天澤邨澤宇樓
  • 俊宏軒 9 座
  • 御豪山莊 2 座
  • 御翠園
  • 朗庭園 5 座

屯門區(1)

  • 康德花園 1 座

葵青區(4)

  • 德士古道 53 號
  • 葵盛東邨盛富樓
  • 祖堯邨啟謙樓
  • 青衣已婚警察宿舍 A 座

荃灣區(1)

  • 三棟屋村

離島區(2)

  • 圍仔村
  • 逸東(二)邨滿逸樓

酒店(2)

  • 海灣軒海景酒店
  • 華麗銅鑼灣酒店
  • 輝豪酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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