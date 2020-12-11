【確診大廈】觀塘區增12宗個案成全港最多 沙田文禮閣3座、九龍城皆富閣、美孚新邨等屋苑均現確診個案【一文看清新增確診大廈名單】
社會 22:55 2020/12/11
12月11日本港新增86宗新冠肺炎確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。至今本港個案累計7,378宗（包括7,377宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，以觀塘區12宗最多，其次為元朗區10宗，深水埗及沙田區均有7宗，而九龍城和油尖旺區亦各有6宗個案。
上榜名單中多個屋苑有2宗確診個案，包括九龍城區皆富閣、沙田文禮閣3座、觀塘寶達邨達顯樓和達怡樓等。私人屋苑方面，中西區怡景花園2座、半山堅麗閣、何文田美寧臺、美孚新邨3期、沙田海福花園福祺閣、元朗御豪山莊2座、御翠園和朗庭園5座，以及屯門康德花園1座等同樣上榜。
多個居屋屋苑亦有上榜，包括九龍灣麗晶花園6座、東區東濤苑曉濤閣、油麻地駿發花園4座、何文田冠熹苑、藍田康逸苑康年閣等。新增確診者居住大廈名單如下：
中西區(3)
- 偉利大廈
- 怡景花園 2 座
- 聯德新樓
灣仔區(2)
- 堅麗閣
- 軒尼詩道大樓
東區(3)
- 東濤苑曉濤閣
- 兆華大廈
- 太安樓
南區(3)
- 華富(一)邨華清樓
- 龍德苑承德閣
- 石排灣邨碧朗樓
油尖旺區(6)
- 駿發花園 4 座
- 厚福街多富閣
- 中和樓
- 廣東道 577 號
- 新填地街 611 號（2宗）
九龍城區(6)
- 美寧臺
- 啟晴邨賞晴樓
- 皆富閣（2宗）
- 何文田邨綺文樓
- 冠熹苑
深水埗區(7)
- 北河大廈（2宗）
- 新輝大廈（2宗）
- 李鄭屋邨道德樓
- 美孚新邨 3 期百老匯街 49-51 號
- 石硤尾邨美如樓
觀塘區(12)
- 寶達邨達顯樓（2宗）
- 寶達邨達怡樓（2宗）
- 康逸苑康年閣
- 祥和苑和健閣
- 定業街 20 號
- 安泰邨智泰樓
- 翠屏(北)邨翠桃樓
- 秀茂坪邨秀華樓
- 玉蓮臺 2 座
- 麗晶花園 6 座
西貢區(3)
- 富康花園 8 座
- 尚德邨尚真樓
- 怡明邨怡情樓
沙田區(7)
- 愉翠苑愉滿閣
- 文禮閣 3 座（2宗）
- 碩門邨新碩樓
- 乙明邨明恩樓
- 水泉澳邨喜泉樓
- 海福花園福祺閣
大埔區(5)
- 運頭塘邨運來樓
- 廣福邨廣平樓
- 廣褔邨廣惠樓
- 海日灣II 5座
- 怡雅苑怡禮閣
元朗區(10)
- 聯昇樓（2宗）
- 白沙村
- 丹桂村路
- 屏欣苑屏彥閣
- 天澤邨澤宇樓
- 俊宏軒 9 座
- 御豪山莊 2 座
- 御翠園
- 朗庭園 5 座
屯門區(1)
- 康德花園 1 座
葵青區(4)
- 德士古道 53 號
- 葵盛東邨盛富樓
- 祖堯邨啟謙樓
- 青衣已婚警察宿舍 A 座
荃灣區(1)
- 三棟屋村
離島區(2)
- 圍仔村
- 逸東(二)邨滿逸樓
酒店(2)
- 海灣軒海景酒店
- 華麗銅鑼灣酒店
- 輝豪酒店
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記者：徐紹軒