【確診大廈】觀塘區增12宗個案成全港最多　沙田文禮閣3座、九龍城皆富閣、美孚新邨等屋苑均現確診個案【一文看清新增確診大廈名單】

▲ 沙田文禮閣3座有2宗確診個案。（資料圖片）

12月11日本港新增86宗新冠肺炎確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。至今本港個案累計7,378宗（包括7,377宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，以觀塘區12宗最多，其次為元朗區10宗，深水埗及沙田區均有7宗，而九龍城和油尖旺區亦各有6宗個案。

上榜名單中多個屋苑有2宗確診個案，包括九龍城區皆富閣、沙田文禮閣3座、觀塘寶達邨達顯樓和達怡樓等。私人屋苑方面，中西區怡景花園2座、半山堅麗閣、何文田美寧臺、美孚新邨3期、沙田海福花園福祺閣、元朗御豪山莊2座、御翠園和朗庭園5座，以及屯門康德花園1座等同樣上榜。

多個居屋屋苑亦有上榜，包括九龍灣麗晶花園6座、東區東濤苑曉濤閣、油麻地駿發花園4座、何文田冠熹苑、藍田康逸苑康年閣等。新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(3)

偉利大廈

怡景花園 2 座

聯德新樓

灣仔區(2)

堅麗閣

軒尼詩道大樓

東區(3)

東濤苑曉濤閣

兆華大廈

太安樓

南區(3)

華富(一)邨華清樓

龍德苑承德閣

石排灣邨碧朗樓

油尖旺區(6)

駿發花園 4 座

厚福街多富閣

中和樓

廣東道 577 號

新填地街 611 號（2宗）

九龍城區(6)

美寧臺

啟晴邨賞晴樓

皆富閣（2宗）

何文田邨綺文樓

冠熹苑

深水埗區(7)

北河大廈（2宗）

新輝大廈（2宗）

李鄭屋邨道德樓

美孚新邨 3 期百老匯街 49-51 號

石硤尾邨美如樓

觀塘區(12)

寶達邨達顯樓（2宗）

寶達邨達怡樓（2宗）

康逸苑康年閣

祥和苑和健閣

定業街 20 號

安泰邨智泰樓

翠屏(北)邨翠桃樓

秀茂坪邨秀華樓

玉蓮臺 2 座

麗晶花園 6 座

西貢區(3)

富康花園 8 座

尚德邨尚真樓

怡明邨怡情樓

沙田區(7)

愉翠苑愉滿閣

文禮閣 3 座（2宗）

碩門邨新碩樓

乙明邨明恩樓

水泉澳邨喜泉樓

海福花園福祺閣

大埔區(5)

運頭塘邨運來樓

廣福邨廣平樓

廣褔邨廣惠樓

海日灣II 5座

怡雅苑怡禮閣

元朗區(10)

聯昇樓（2宗）

白沙村

丹桂村路

屏欣苑屏彥閣

天澤邨澤宇樓

俊宏軒 9 座

御豪山莊 2 座

御翠園

朗庭園 5 座

屯門區(1)

康德花園 1 座

葵青區(4)

德士古道 53 號

葵盛東邨盛富樓

祖堯邨啟謙樓

青衣已婚警察宿舍 A 座

荃灣區(1)

三棟屋村

離島區(2)

圍仔村

逸東(二)邨滿逸樓

酒店(2)

海灣軒海景酒店

華麗銅鑼灣酒店

輝豪酒店

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記者：徐紹軒