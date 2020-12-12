【死亡直播】為直播打賞凍死懷孕女友驗屍報告出爐　渣男認曾出拳毆打悲慘下場曝光

▲ 懷孕女友驗屍報告出爐，渣男認曾出拳毆打。

俄羅斯一名30歲YouTuber直播期間為了粉絲的1000美元（約7800港元）打賞，反鎖僅穿內衣而且懷孕的女友於露台，當時氣溫只有零下幾度，女友最終活活凍死造成一屍兩命。近日女死者的驗屍報告出爐，死因並非凍死，而男友亦坦承供出當日曾拳毆女友。如今男友悲慘下場曝光，恐面臨15年有期徒刑。

綜合外媒報道，30歲YouTuber Stas Reshetnikov當日，他收到一名粉絲打賞1000美元，要求他將僅穿內衣褲的28歲女友（Valentina Grigoryeva）反鎖在室外露台。隨後玩出禍，女友失去意識，一屍兩命。發生意外後Stas Reshetnikov仍然繼續直播近2小時，直到警方趕抵現場並要求他關掉鏡頭，他才結束直播。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Valentina 的驗屍報告顯示，其血液中出現大量的毒品及酒精反應，法醫認為她生前或者曾吸食大麻等毒品，但Valentina的朋友反駁指出她只會喝酒，從未曾吸食毒品，懷疑是男友強迫她吸食。而俄羅斯調查部門人士Olga Vrady亦表示，Valentina的死因並非凍死，而是頭部受創。驗屍報告指出，Valentina生前頭部有多處瘀傷及軟組織出血。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

隨後男友Reshetnikov作供時坦承當天曾與女友發生爭執，曾經多次毆打死者的臉部。不過Reshetnikov的律師反駁，Valentina的情況屬於中風，並非Reshetnikov毆打致死，透露將就逮捕令提出上訴，繼續堅持他是無罪。

Reshetnikov目前仍在接受調查，若被判誤殺罪，將面臨最高15年的刑期。



TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣