陳浩天涉襲警及非法集結罪脫　官指未能辨認犯人身份

▲ 陳浩天被裁定襲警及非法集結罪名不成立。（陳永康攝）

已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天，涉於去年7.13「光復上水」遊行當日非法集結及從後拍警長頭盔，早前否認非法集結及襲警兩罪受審，裁判官王詩麗判今（13日）於西九龍裁判法院裁決時指，無法辨認現場疑犯是陳浩天，裁定陳浩天兩罪罪名不成立。

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報稱無業的被告陳浩天（30歲），早前否認1項非法集結及1項襲擊警務人員罪。控罪指陳浩天於2019年7月13日，在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳人士非法集結在一起，及於同日同地襲擊警長陳國深。

案件早前審訊時，警長陳國深供稱，遊行隊伍當天偏離原定路線，有警員發現當中2人有可疑，故進行截查，及後2人獲放行，惟在場人士開始包圍警員，並大叫「放人」、「委任證」、「冒警」等。

陳國深續指，他與其他警員被人群包圍下走向新運路，期間感覺有人從後拍打其頭盔一下，即時向後望，看見1名身穿黑色上衣、戴眼鏡、皮膚較白的男子向後退，並有縮手的動作，人群中有人開傘遮擋，該男子便消失於人群中。

控方曾傳召化驗師作特徵專家，專家以眼鏡、衣物、耳朵上方的痣等辨認陳浩天，指特徵與現場片段中襲警的人相同。辯方則指，控方無法證明片段中人正是被告。

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記者：林欣樂