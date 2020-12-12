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【送暖行動】汪明荃薛家燕為老友記送福袋　汪阿姐：希望讓他們知道是有人關心

娛樂 11:34 2020/12/12

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Lisa姐為老友記送福袋。

天文台預測下周天氣專冷，Lisa姐汪明荃日前聯同薛家燕、曹永廉、譚嘉儀等TVB愛心基金義工隊一齊為長者包冬至福袋。汪阿姐更落手落腳包冬至福袋，行善不遺餘力。

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Lisa姐是愛心基金董事之一。（Lisa姐IG）

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愛心送暖行動

Lisa姐接受訪問時表示：「其實這個愛心基金每年主要有兩大活動，就是中秋節和做冬。今日製作福袋給十間老人中心，每個福袋有八樣禮物，有臘腸、湯包、冬菇、藥油、午餐肉、利是封、抗疫用品等。」

一向積極行善的Lisa姐，有時間便會做義工，身為愛心基金董事之一的她，動用很多職員和藝員幫忙包裝福袋。

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Lisa姐解釋送暖的原意：「中秋節有帶他們吃飯，去些很想去又沒人和他去的地方。也會有藝員去唱歌、送禮物。最近限聚令，可能仔女想孝順父母也不行，希望送福袋讓他們知道是有人關心的。」

她續指：「上一輪很忙，這幾天因為限聚令，我自己的演出也取消了，有少少不開心，但也要振作，不如做點其他事情，希望疫症快點走。」

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網民封阿姐為典範

Lisa姐在IG分享幕後花絮，被配文：「11/12/2020TVB愛心基金一年一度’冬至送暖大行動’.由於疫情關係，義工同事未能如往年一般親自與老友記及基層家庭共賀佳節，唯有將心意轉移在包裝。」

Lisa姐在IG發文。（Lisa姐IG）

有網民留言：「阿姐是全球人類的典範，真愛無敵！」，對Lisa姐的善心十分欣賞。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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