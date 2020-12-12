【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳坐官用車出獄　數十民眾監獄外示威怒擲雞蛋石頭

▲ 南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳今日（12日）出獄。

南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，於今日（12日）出獄，結束12年的牢獄生涯，回到居住地京畿道安山市。當地民眾今晨聚集在監獄外，見到載有趙斗淳的官用車輛出來後，隨即向車輛擲雞蛋及石頭，以示對他出獄的不滿。

民眾監獄外示威 向官車擲雞蛋

綜合南韓傳媒報道，68歲的趙斗淳原定於今日（12日）清晨5時左右出獄，當局考慮到趙斗淳的安全，安排他乘坐官用專車離開首爾南部監獄大門。趙斗淳原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，不過他在出獄前被送至其他地方進行連串的心理治療，當局一直未有公布他的出獄地點。

▲ 趙斗淳入獄12年後滿頭白髮現身。（影片截圖）

當趙斗淳將於首爾南部監獄出獄的消息傳出後，有民眾號召在監獄外聚集，今早監獄外一度有30至40人左右，有十多人舉起示威牌，也有民眾高喊「趙斗淳出來」、「將趙斗淳交給我們處決」、「嚴懲趙斗淳」等，另有民眾在現場拍攝影片甚至直播。

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趙斗淳滿頭白髮 鞠躬行禮

最終載有趙斗淳的官用車輛於約6時42分離開，現場有大批民眾及警員，傳媒亦爭相採訪，場面混亂。部分人躺在馬路試圖阻止車輛離開，更有人向車輛擲雞蛋及石頭，以示對趙斗淳出獄的不滿。

官用車輛駛至京畿道安山水原保護觀察所安山分所，讓趙斗淳入內提交保護觀察的申請書。戴上口罩及帽子的趙斗淳步出官用車輛，可見他入獄12年後滿頭白髮。他現身後向在場人士鞠躬行禮，有傳媒提問「你有沒有反省？」但他未有回應。他辦理手續後，將返回安山市住所，並與妻子同住。

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韓國JTBC電視台時事節目《李奎淵的聚光燈》訪問了與趙斗淳一起收監的獄友姜某。姜某指，無法相信趙斗淳「出獄前會作出反省」，因為在服刑期間，趙斗淳性格火爆，難以控制，經常於監獄引起騷亂，又揭能在1小時內輕鬆做1000下掌上壓，而且性慾仍強。詳情即睇【下一頁】

性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：王明芳