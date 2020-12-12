【泡泡廁所】網傳跟袁國勇用洗潔精沖廁湧至成地泡　涉事大廈通告曝光揭真相

▲ 有網民指跟袁國勇用洗潔精沖廁湧至成地泡，涉事大廈通告曝光揭真相。

麗晶花園早前出現多宗新冠肺炎確診個案，令人擔心猶如沙士時的淘大花園。港大微生物學系講座教授袁國勇日前（10日）視察後，建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液。網上瘋傳有人跟隨港大微生物學系講座教授袁國勇的做法後，大量泡沫倒灌座廁，弄至全地泡泡。有網民貼出大廈公告，揭發實情並非如此。

網上瘋傳 洗潔精沖廁湧出大量泡泡

近日在網上多個平台，包括「巴打絲打Facebook Club」及「Baby Kingdom」都流傳一組照片，可見座廁湧出大量泡沫，整個廁所的地下都佈滿泡沫，甚至湧出走廊位置。

網民表示，不止涉事單位出現以上情況，就連樓下幾個單位都出現相同事件，稱管理處相信有人將大量洗潔精倒落坐廁，產生大量泡沫倒灌。他更籍此批評：

袁國勇教授要知道洗潔精係會產生好多泡沫，有啲蠢人以為倒得多就殺菌殺得多，其他單位真係畀佢哋累了！

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實情是洗衣粉惹禍

不過，之後有網民貼出管理處通告全文，原來這張照片是粉嶺中心12月2日發出的通告。上面寫到懷疑有個別住戶將手洗用洗衣粉，亦即發泡性較強的洗衣粉放入洗衣機所致。

通告亦提醒住戶，以後購買洗衣用品時要留意標籤上的使用指引，避免使用發泡性較強的洗衣粉，以防止泡沫湧入喉管，造成氣障或倒湧等現象。

▲ 有網民貼出完整通告打破謠言。（圖片：巴打絲打Facebook group）

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袁國勇教廁所防疫措施

由於麗晶花園新冠肺炎確診個案主要涉及6座D室單位，其喉管設計與淘大花園相若，廚房、廁所、浴室全部駁往同一污水渠，但看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患。

袁國勇日前到麗晶花園視察後，提到有關使用廁所時的「防疫措施」：

若聞到「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠

若有「廁所味」，使用廁所時亦應戴上口罩並打開抽氣扇增加空氣流動

建議市民「沖廁」前加入洗潔精和梘液，破壞病毒的「脂肪膜」減低受感染機會

麗晶花園6座至12月9日已出現7宗新冠肺炎確診個案，袁國勇今早（10日）視察後表示，事件主要涉及6座D室單位，而其喉管設計與淘大花園相若，廚房、廁所、浴室全部駁往同一污水渠，但看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患。專家詳細解說，即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣