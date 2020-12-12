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【新冠疫苗】 陳肇始︰BioNTech、復星疫苗由歐洲製造　官員帶頭打絕對無問題

社會 12:03 2020/12/12

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陳肇始強調港府會做好數據檢視及聆聽專家意見，確保疫苗安全可用（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，全城引頸以待的新冠疫苗終有突破性進展，港府昨（11日）指第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年一月到港，食物及衞生局局長陳肇始今於電台節目上指，當局已就疫苗註冊展開緊急立法工作，強調港府會做好數據檢視及聆聽專家意見，確保疫苗安全可用，又指官員如帶頭打能給信心予市民「絕對無問題」。

陳肇始指，目前本港已向至少3間公司有初步預先採購疫苗的協議，包括向科興控股（香港）有限公司購入750萬劑量的疫苗，而第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年一月到港，又購入由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗共750萬劑，其第一批100萬劑量的疫苗預計最快可於明年第一季交付；港府亦向英國阿斯利康（AstraZeneca），購入750萬劑疫苗，料最快可於明年中開始分批運抵本港。

不過，即使疫苗最快明年一月到達，亦不代表屆時便可開展接種工作，陳肇始解釋指，「初步預先協議」指相關公司需提供最後第三期臨床數據，再交由本港專家檢視，確保品質保證才會最終決定購買，同時要視乎當局緊急立法程序進度，及檢視疫苗該如何儲存，處理誰人先接種等問題。 

至於港府昨日提到，優先接種群組包括醫護人員、院舍院友員工、60歲以上長者、及長期病患者，約300多萬人，單是60歲以上長者便有180多萬人，「初步構思年紀大打先，一層一層咁落」，但強調相關接種次序目前仍未有定案。

有人質疑明年第一季到港，由美國輝瑞、 德國藥廠BioNTech 及上海復星醫藥共同研發疫苗將在中國國內生產，陳解釋指：「（港府）主要係同復星及其夥伴BioNTech傾，但疫苗都是由歐洲製造。」

陳肇始表示，市民雖不能選擇接種哪一種疫苗，不過可詢問所接種的疫苗是哪一種，並可自願選擇接種哪一輪疫苗；問到有市民對內地疫苗信心不足，陳強調無論疫苗從哪個國家而來，都有機會出現問題，關鍵是港府會做好檢視數據工作，確保安全可用：

任何疫苗就算流感疫苗都有信心問題，如有效性，已知某些人會對打疫苗卻步，港府會盡量將資料公開透明，做多點公眾教育，令市民明白他們可自行選擇是否要接種，而在註冊疫苗上，我們亦會盡最大努力考慮專家意見及相關數據。

此外，率先展開接種的英國，有人接種後出現不良反應，陳指本港亦設有剎停機制，如港人出現副作用需報告衛生署，讓署方調查整體情況，若有懷疑疫苗出問題會向相關供應商作追究。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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