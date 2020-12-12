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【港姐背後】蔡少芬憶童年辛酸似「灰姑娘」　為改善生活選美代母還巨債【有片】

娛樂 12:06 2020/12/12

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蔡少芬在節目上分享童年往事。

蔡少芬（Ada）與老公張晉近年因參與內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行》而大受歡迎，蔡少芬亦常亮相於其他不同的綜藝節目，近日她就在內地節目《奮鬥吧主播》中，憶起入行前的辛酸往事。

【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去

蔡少芬指當年是為了不想再做家務才參選。（微博圖片）

童年須終日做家務

蔡少芬自小父母離異，家貧的她從小已要負責做大量家務，由於終日在廚房不停做事令她有主婦手。

15歲那年，她參加TVB舉辦的超模大賽，當時家人就讓她在參選期間不用做家務，令她頓時感覺成了鳳凰。

可惜，Ada卻不幸落敗，回家後家人便叫她做回家務，令她有種灰姑娘的感覺，自此她便發誓不再參加選美。

不過女人都是善變的，Ada在17歲時再次參加選美，還要是香港小姐競選，年年輕輕當上季軍。

她指當時真的開心到難以形容，更有記者問為何她比冠軍更開心，而她就指拿到第三名已很足夠。

【妻子的浪漫旅行】蔡少芬婚後發現患不治之症　張晉攜手過難關：婚姻的意義就是同行

蔡少芬於1991年當選港姐季軍。（網上圖片）

入行為母還過億巨債

Ada加入演藝圈後得到不少拍劇機會，1993年因主演古裝劇《魔刀俠情》而走紅。

可惜，她有一個愛賭的媽媽，欠下巨債，令Ada節衣縮食都無法償還。

蔡少芬年輕時臉孔標緻。（網上圖片）

雖然她有遇上富商劉鑾雄，又盛傳他曾送她總值數千萬的多個住宅單位，不過Ada依然不堪負荷。在二人分手後，她更曾指已代母還過億賭債，並要斷絕母女關係。

及後，蔡少芬憑努力與郭可盈、宣萱及陳慧珊齊名TVB「四大花旦」，事業發展如日方中。Ada的演技亦日漸成熟，可演多元化的角色，更憑《洛神》中「甄宓」一角的清俗打扮，被網民封為「最美古裝女演員」。

【妻子的浪漫旅行】張晉自爆當年兩度表白失敗　蔡少芬感動丈夫包容她有的過去

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2003年，Ada慢慢把事業重心移至內地，並在拍劇時認識老公張晉，於2008年結婚，先後誕下2女1子，一家5口非常幸福，二人也被喻為圈中的模範夫妻。

張晉與Ada在微博上不時有互動，他今次亦搞笑回應指「你以為選了港姐現在就不用洗碗了嗎？」被網民指他在死亡邊緣瘋狂試探，非常有趣。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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